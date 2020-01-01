Tokenomika Waltonchain Autonomy (WTA) Odkryj kluczowe informacje o Waltonchain Autonomy (WTA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Waltonchain Autonomy (WTA) WTA Smart Chain is based on the Waltonchain mainnet and represents a smart PoW ecology that is fully consistent with Waltonchain’s algorithm and shares Waltonchain’s hash power. Waltonchain mainnet uses data attributes to extract hash fingerprints or index storage. In subsequent data searches, the required data can be quickly found using our cross-chain indexing mechanism, while data authenticity can be quickly verified through cross-chain data. WTA Smart Chain is based on the Waltonchain mainnet and represents a smart PoW ecology that is fully consistent with Waltonchain’s algorithm and shares Waltonchain’s hash power. Waltonchain mainnet uses data attributes to extract hash fingerprints or index storage. In subsequent data searches, the required data can be quickly found using our cross-chain indexing mechanism, while data authenticity can be quickly verified through cross-chain data. Oficjalna strona internetowa: https://www.waltonchain.org/#/en Biała księga: https://www.waltonchain.org/#/en/wta/greenPaper Block Explorer: https://wta.waltonchain.pro/#/home Kup WTA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Waltonchain Autonomy (WTA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Waltonchain Autonomy (WTA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 55.40K $ 55.40K $ 55.40K Historyczne maksimum: $ 0.019 $ 0.019 $ 0.019 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0001108 $ 0.0001108 $ 0.0001108 Dowiedz się więcej o cenie Waltonchain Autonomy (WTA)

Tokenomika Waltonchain Autonomy (WTA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Waltonchain Autonomy (WTA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WTA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WTA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWTA tokenomikę, poznaj cenę tokena WTAna żywo!

Jak kupić WTA Chcesz dodać Waltonchain Autonomy (WTA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WTA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WTA na MEXC już teraz!

Historia ceny Waltonchain Autonomy (WTA) Analiza historii ceny WTA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WTA już teraz!

Prognoza ceny WTA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WTA? Nasza strona z prognozami cen WTA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WTA już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!