Informacje o Wisdomise AI (WSDM) Wisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets. Wisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets. Oficjalna strona internetowa: https://wisdomise.com/ Biała księga: https://docsend.com/view/k79imdvkjbgum7f3 Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x5F2F8818002dc64753daeDF4A6CB2CcB757CD220 Kup WSDM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Wisdomise AI (WSDM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wisdomise AI (WSDM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 514.38K $ 514.38K $ 514.38K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 543.17M $ 543.17M $ 543.17M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 947.00K $ 947.00K $ 947.00K Historyczne maksimum: $ 0.159 $ 0.159 $ 0.159 Historyczne minimum: $ 0.00094524953952978 $ 0.00094524953952978 $ 0.00094524953952978 Aktualna cena: $ 0.000947 $ 0.000947 $ 0.000947 Dowiedz się więcej o cenie Wisdomise AI (WSDM)

Tokenomika Wisdomise AI (WSDM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wisdomise AI (WSDM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WSDM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WSDM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWSDM tokenomikę, poznaj cenę tokena WSDMna żywo!

