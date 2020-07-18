Tokenomika wNXM (WNXM) Odkryj kluczowe informacje o wNXM (WNXM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o wNXM (WNXM) Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance. Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance. Oficjalna strona internetowa: https://nexusmutual.io/ Biała księga: https://nexusmutual.gitbook.io/docs/welcome/overview Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0d438f3b5175bebc262bf23753c1e53d03432bde Kup WNXM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa wNXM (WNXM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla wNXM (WNXM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 51.31M $ 51.31M $ 51.31M Całkowita podaż: $ 561.21K $ 561.21K $ 561.21K Podaż w obiegu: $ 561.21K $ 561.21K $ 561.21K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 51.31M $ 51.31M $ 51.31M Historyczne maksimum: $ 449.5 $ 449.5 $ 449.5 Historyczne minimum: $ 7.823164130047671 $ 7.823164130047671 $ 7.823164130047671 Aktualna cena: $ 91.42 $ 91.42 $ 91.42 Dowiedz się więcej o cenie wNXM (WNXM)

Tokenomika wNXM (WNXM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki wNXM (WNXM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WNXM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WNXM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWNXM tokenomikę, poznaj cenę tokena WNXMna żywo!

Jak kupić WNXM Chcesz dodać wNXM (WNXM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WNXM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WNXM na MEXC już teraz!

Historia ceny wNXM (WNXM) Analiza historii ceny WNXM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WNXM już teraz!

Prognoza ceny WNXM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WNXM? Nasza strona z prognozami cen WNXM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WNXM już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!