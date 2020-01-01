Tokenomika Wall Street Pepe (WEPE) Odkryj kluczowe informacje o Wall Street Pepe (WEPE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Wall Street Pepe (WEPE) Wall Street Pepe Wall Street Pepe Oficjalna strona internetowa: https://wallstreetpepe.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xccb365d2e11ae4d6d74715c680f56cf58bf4bf10

Tokenomika i analiza cenowa Wall Street Pepe (WEPE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wall Street Pepe (WEPE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.69M Całkowita podaż: $ 200.00B Podaż w obiegu: $ 200.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.69M Historyczne maksimum: $ 0.0003455 Historyczne minimum: $ 0.000014999825207656 Aktualna cena: $ 0.00004347

Tokenomika Wall Street Pepe (WEPE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wall Street Pepe (WEPE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WEPE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WEPE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić WEPE Chcesz dodać Wall Street Pepe (WEPE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WEPE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Wall Street Pepe (WEPE) Analiza historii ceny WEPE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny WEPE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WEPE? Nasza strona z prognozami cen WEPE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

