Tokenomika Welshcorgicoin (WELSH) Odkryj kluczowe informacje o Welshcorgicoin (WELSH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Welshcorgicoin (WELSH) Welshcorgicoin is the first memecoin built on Bitcoin using Stacks (STX) blockchain. $WELSH will grow to become Stacks’ mascot and ambassador, helping onboard new users to Stacks, building new and exciting solutions for the ecosystem, the cutest dog can do it all. Welshcorgicoin is the first memecoin built on Bitcoin using Stacks (STX) blockchain. $WELSH will grow to become Stacks’ mascot and ambassador, helping onboard new users to Stacks, building new and exciting solutions for the ecosystem, the cutest dog can do it all. Oficjalna strona internetowa: https://www.welshtoken.org Block Explorer: https://explorer.alexlab.co/txid/SP3NE50GEXFG9SZGTT51P40X2CKYSZ5CC4ZTZ7A2G.welshcorgicoin-token?chain=mainnet Kup WELSH teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Welshcorgicoin (WELSH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Welshcorgicoin (WELSH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Historyczne maksimum: $ 0.015878 $ 0.015878 $ 0.015878 Historyczne minimum: $ 0.000109998906480124 $ 0.000109998906480124 $ 0.000109998906480124 Aktualna cena: $ 0.000114 $ 0.000114 $ 0.000114 Dowiedz się więcej o cenie Welshcorgicoin (WELSH)

Tokenomika Welshcorgicoin (WELSH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Welshcorgicoin (WELSH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WELSH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WELSH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWELSH tokenomikę, poznaj cenę tokena WELSHna żywo!

Jak kupić WELSH Chcesz dodać Welshcorgicoin (WELSH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WELSH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WELSH na MEXC już teraz!

Historia ceny Welshcorgicoin (WELSH) Analiza historii ceny WELSH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WELSH już teraz!

Prognoza ceny WELSH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WELSH? Nasza strona z prognozami cen WELSH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WELSH już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!