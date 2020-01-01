Tokenomika Virtual X (VRL) Odkryj kluczowe informacje o Virtual X (VRL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Virtual X (VRL) Virtual X is a decentralized, blockchain-powered mobile phone network. This ground-breaking initiative leverages the power of eSIM technology, allowing users to activate their mobile services instantly without the need for a physical SIM card. Oficjalna strona internetowa: https://www.virtualx.uk Biała księga: https://virtualx.uk/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xa975be9202ce26dde8bce29034be42bcd4861e36 Kup VRL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Virtual X (VRL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Virtual X (VRL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.22M $ 3.22M $ 3.22M Historyczne maksimum: $ 0.004385 $ 0.004385 $ 0.004385 Historyczne minimum: $ 0.00005244363770449 $ 0.00005244363770449 $ 0.00005244363770449 Aktualna cena: $ 0.00006431 $ 0.00006431 $ 0.00006431 Dowiedz się więcej o cenie Virtual X (VRL)

Tokenomika Virtual X (VRL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Virtual X (VRL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VRL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VRL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVRL tokenomikę, poznaj cenę tokena VRLna żywo!

Jak kupić VRL Chcesz dodać Virtual X (VRL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VRL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować VRL na MEXC już teraz!

Historia ceny Virtual X (VRL) Analiza historii ceny VRL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VRL już teraz!

Prognoza ceny VRL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VRL? Nasza strona z prognozami cen VRL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VRL już teraz!

