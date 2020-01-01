Tokenomika Victoria VR (VR) Odkryj kluczowe informacje o Victoria VR (VR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users. Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users. Oficjalna strona internetowa: https://victoriavr.com/ Biała księga: https://www.victoriavr.com/whitepaper/Whitepaper-VictoriaVR.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7d5121505149065b562c789a0145ed750e6e8cdd

Tokenomika i analiza cenowa Victoria VR (VR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Victoria VR (VR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 41.24M Całkowita podaż: $ 16.80B Podaż w obiegu: $ 6.35B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 109.15M Historyczne maksimum: $ 0.15 Historyczne minimum: $ 0.002227327757474757 Aktualna cena: $ 0.006497

Tokenomika Victoria VR (VR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Victoria VR (VR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić VR Chcesz dodać Victoria VR (VR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Victoria VR (VR) Analiza historii ceny VR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny VR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VR? Nasza strona z prognozami cen VR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

