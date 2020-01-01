Tokenomika Vexanium (VEX) Odkryj kluczowe informacje o Vexanium (VEX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Vexanium (VEX) Vexanium are building the next generation blockchain for mass adoption, that is born to support DApps (Decentralized Application), Defi (Decentralized Finance) usability and retail penetration. Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries. Vexanium are building the next generation blockchain for mass adoption, that is born to support DApps (Decentralized Application), Defi (Decentralized Finance) usability and retail penetration. Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries. Oficjalna strona internetowa: https://www.vexanium.com/ Block Explorer: https://explorer.vexanium.com/ Kup VEX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Vexanium (VEX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Vexanium (VEX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Całkowita podaż: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Podaż w obiegu: $ 733.64M $ 733.64M $ 733.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.34M $ 3.34M $ 3.34M Historyczne maksimum: $ 0.011 $ 0.011 $ 0.011 Historyczne minimum: $ 0.000121875736 $ 0.000121875736 $ 0.000121875736 Aktualna cena: $ 0.003306 $ 0.003306 $ 0.003306 Dowiedz się więcej o cenie Vexanium (VEX)

Tokenomika Vexanium (VEX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Vexanium (VEX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VEX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VEX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVEX tokenomikę, poznaj cenę tokena VEXna żywo!

