Informacje o VAIOT (VAI) Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker. Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker. Oficjalna strona internetowa: https://www.vaiot.ai/ Biała księga: https://github.com/VAIOT/vaiot-resources Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xD13cfD3133239a3c73a9E535A5c4DadEE36b395c Kup VAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa VAIOT (VAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VAIOT (VAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.05M $ 8.05M $ 8.05M Całkowita podaż: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Podaż w obiegu: $ 389.40M $ 389.40M $ 389.40M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.27M $ 8.27M $ 8.27M Historyczne maksimum: $ 0.476 $ 0.476 $ 0.476 Historyczne minimum: $ 0.004549306036172591 $ 0.004549306036172591 $ 0.004549306036172591 Aktualna cena: $ 0.02068 $ 0.02068 $ 0.02068 Dowiedz się więcej o cenie VAIOT (VAI)

Tokenomika VAIOT (VAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VAIOT (VAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVAI tokenomikę, poznaj cenę tokena VAIna żywo!

Historia ceny VAIOT (VAI) Analiza historii ceny VAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VAI już teraz!

Prognoza ceny VAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VAI? Nasza strona z prognozami cen VAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VAI już teraz!

