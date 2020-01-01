Tokenomika UpRock (UPT) Odkryj kluczowe informacje o UpRock (UPT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o UpRock (UPT) UpRock is the world's best rewards program, where customers earn passive income to fuel the fastest growing mobile-first data network for the AI-driven internet. This network powers our DePIN-as-a-Service platform offering geo-specific real-time data collection, network intelligence and website monitoring, and the essential pre-processing tasks required for AI training. Oficjalna strona internetowa: https://uprock.com/ Biała księga: https://docs.uprock.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/UPTx1d24aBWuRgwxVnFmX4gNraj3QGFzL3QqBgxtWQG

Tokenomika i analiza cenowa UpRock (UPT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla UpRock (UPT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.14M $ 8.14M $ 8.14M Historyczne maksimum: $ 0.28 $ 0.28 $ 0.28 Historyczne minimum: $ 0.007717753830140509 $ 0.007717753830140509 $ 0.007717753830140509 Aktualna cena: $ 0.00814 $ 0.00814 $ 0.00814 Dowiedz się więcej o cenie UpRock (UPT)

Tokenomika UpRock (UPT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki UpRock (UPT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UPT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UPT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

