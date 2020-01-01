Tokenomika UpOnly (UPO) Odkryj kluczowe informacje o UpOnly (UPO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o UpOnly (UPO) UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games. UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games. Oficjalna strona internetowa: https://uponly.com/ Biała księga: https://doc.uponly.com/UpOnly-2024.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x9dBfc1cbf7a1E711503a29B4b5F9130ebeCcaC96 Kup UPO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa UpOnly (UPO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla UpOnly (UPO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 533.69K $ 533.69K $ 533.69K Całkowita podaż: $ 160.00M $ 160.00M $ 160.00M Podaż w obiegu: $ 113.79M $ 113.79M $ 113.79M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 750.40K $ 750.40K $ 750.40K Historyczne maksimum: $ 0.23 $ 0.23 $ 0.23 Historyczne minimum: $ 0.003937029917525845 $ 0.003937029917525845 $ 0.003937029917525845 Aktualna cena: $ 0.00469 $ 0.00469 $ 0.00469 Dowiedz się więcej o cenie UpOnly (UPO)

Tokenomika UpOnly (UPO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki UpOnly (UPO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UPO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UPO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUPO tokenomikę, poznaj cenę tokena UPOna żywo!

Jak kupić UPO Chcesz dodać UpOnly (UPO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu UPO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować UPO na MEXC już teraz!

Historia ceny UpOnly (UPO) Analiza historii ceny UPO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny UPO już teraz!

Prognoza ceny UPO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UPO? Nasza strona z prognozami cen UPO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UPO już teraz!

