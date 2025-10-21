Aktualna cena SKX to 0.40542 USD. Śledź aktualizacje cen SKX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SKX łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena SKX to 0.40542 USD. Śledź aktualizacje cen SKX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SKX łatwo w MEXC już teraz.

Cena SKX(SKX)

Aktualna cena 1 SKX do USD:

$0.40542
-0.90%1D
USD
SKX (SKX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-21 05:21:43 (UTC+8)

Informacje o cenie SKX (SKX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.39
Minimum 24h
$ 0.50128
Maksimum 24h

$ 0.39
$ 0.50128
$ 2.9071059942900916
$ 0.012645799433479828
+3.95%

-0.89%

-42.90%

-42.90%

Aktualna cena SKX (SKX) wynosi $ 0.40542. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SKX wahał się między $ 0.39 a $ 0.50128, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SKX w historii to $ 2.9071059942900916, a najniższy to $ 0.012645799433479828.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SKX zmieniły się o +3.95% w ciągu ostatniej godziny, o -0.89% w ciągu 24 godzin i o -42.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SKX (SKX)

No.3749

$ 0.00
$ 91.11K
$ 40.54M
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

MATIC

Obecna kapitalizacja rynkowa SKX wynosi $ 0.00, przy $ 91.11K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SKX w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 100000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 40.54M.

Historia ceny SKX (SKX) – USD

Śledź zmiany ceny SKX dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0036819-0.89%
30 Dni$ -0.10457-20.51%
60 dni$ +0.38708+2,110.57%
90 dni$ +0.38158+1,600.58%
Dzisiejsza zmiana ceny SKX

DziśSKX odnotował zmianę $ -0.0036819 (-0.89%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny SKX

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.10457 (-20.51%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny SKX

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę SKX o $ +0.38708(+2,110.57%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny SKX

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.38158 (+1,600.58%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe SKX (SKX)?

Sprawdź teraz stronę historii cen SKX.

Co to jest SKX (SKX)

The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.

SKX jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w SKX. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu SKX, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące SKX na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno SKX będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny SKX (w USD)

Jaka będzie wartość SKX (SKX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SKX (SKX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SKX.

Sprawdź teraz prognozę ceny SKX!

Tokenomika SKX (SKX)

Zrozumienie tokenomiki SKX (SKX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SKXjuż teraz!

Jak kupić SKX (SKX)

Szukasz jak kupić SKX? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić SKX na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

SKX na lokalne waluty

1 SKX(SKX) do VND
10,668.6273
1 SKX(SKX) do AUD
A$0.6202926
1 SKX(SKX) do GBP
0.3000108
1 SKX(SKX) do EUR
0.344607
1 SKX(SKX) do USD
$0.40542
1 SKX(SKX) do MYR
RM1.7108724
1 SKX(SKX) do TRY
16.9627728
1 SKX(SKX) do JPY
¥60.813
1 SKX(SKX) do ARS
ARS$590.9888424
1 SKX(SKX) do RUB
32.7741528
1 SKX(SKX) do INR
35.6445264
1 SKX(SKX) do IDR
Rp6,756.9972972
1 SKX(SKX) do PHP
23.575173
1 SKX(SKX) do EGP
￡E.19.2533958
1 SKX(SKX) do BRL
R$2.1771054
1 SKX(SKX) do CAD
C$0.567588
1 SKX(SKX) do BDT
49.420698
1 SKX(SKX) do NGN
594.4551834
1 SKX(SKX) do COP
$1,565.32662
1 SKX(SKX) do ZAR
R.6.9813324
1 SKX(SKX) do UAH
16.926285
1 SKX(SKX) do TZS
T.Sh.998.569731
1 SKX(SKX) do VES
Bs82.30026
1 SKX(SKX) do CLP
$385.55442
1 SKX(SKX) do PKR
Rs114.4257408
1 SKX(SKX) do KZT
218.2010982
1 SKX(SKX) do THB
฿13.216692
1 SKX(SKX) do TWD
NT$12.4017978
1 SKX(SKX) do AED
د.إ1.4878914
1 SKX(SKX) do CHF
Fr0.3202818
1 SKX(SKX) do HKD
HK$3.1460592
1 SKX(SKX) do AMD
֏155.2109928
1 SKX(SKX) do MAD
.د.م3.7258098
1 SKX(SKX) do MXN
$7.4556738
1 SKX(SKX) do SAR
ريال1.520325
1 SKX(SKX) do ETB
Br60.5373144
1 SKX(SKX) do KES
KSh52.3721556
1 SKX(SKX) do JOD
د.أ0.28744278
1 SKX(SKX) do PLN
1.4716746
1 SKX(SKX) do RON
лв1.7676312
1 SKX(SKX) do SEK
kr3.8190564
1 SKX(SKX) do BGN
лв0.6770514
1 SKX(SKX) do HUF
Ft135.4548762
1 SKX(SKX) do CZK
8.4570612
1 SKX(SKX) do KWD
د.ك0.12405852
1 SKX(SKX) do ILS
1.3297776
1 SKX(SKX) do BOB
Bs2.797398
1 SKX(SKX) do AZN
0.689214
1 SKX(SKX) do TJS
SM3.729864
1 SKX(SKX) do GEL
1.0986882
1 SKX(SKX) do AOA
Kz370.9228122
1 SKX(SKX) do BHD
.د.ب0.15243792
1 SKX(SKX) do BMD
$0.40542
1 SKX(SKX) do DKK
kr2.5987422
1 SKX(SKX) do HNL
L10.6260582
1 SKX(SKX) do MUR
18.2601168
1 SKX(SKX) do NAD
$7.0097118
1 SKX(SKX) do NOK
kr4.074471
1 SKX(SKX) do NZD
$0.7054308
1 SKX(SKX) do PAB
B/.0.40542
1 SKX(SKX) do PGK
K1.7189808
1 SKX(SKX) do QAR
ر.ق1.4757288
1 SKX(SKX) do RSD
дин.40.8014688
1 SKX(SKX) do UZS
soʻm4,884.5771898
1 SKX(SKX) do ALL
L33.629589
1 SKX(SKX) do ANG
ƒ0.7257018
1 SKX(SKX) do AWG
ƒ0.7257018
1 SKX(SKX) do BBD
$0.81084
1 SKX(SKX) do BAM
KM0.6770514
1 SKX(SKX) do BIF
Fr1,195.58358
1 SKX(SKX) do BND
$0.5229918
1 SKX(SKX) do BSD
$0.40542
1 SKX(SKX) do JMD
$65.313162
1 SKX(SKX) do KHR
1,634.754795
1 SKX(SKX) do KMF
Fr171.08724
1 SKX(SKX) do LAK
8,813.4780846
1 SKX(SKX) do LKR
රු122.7773928
1 SKX(SKX) do MDL
L6.8597064
1 SKX(SKX) do MGA
Ar1,818.024906
1 SKX(SKX) do MOP
P3.24336
1 SKX(SKX) do MVR
6.202926
1 SKX(SKX) do MWK
MK703.8537162
1 SKX(SKX) do MZN
MT25.906338
1 SKX(SKX) do NPR
रु56.9939436
1 SKX(SKX) do PYG
2,875.23864
1 SKX(SKX) do RWF
Fr588.26442
1 SKX(SKX) do SBD
$3.3366066
1 SKX(SKX) do SCR
6.1340046
1 SKX(SKX) do SRD
$16.0059816
1 SKX(SKX) do SVC
$3.547425
1 SKX(SKX) do SZL
L7.0097118
1 SKX(SKX) do TMT
m1.4230242
1 SKX(SKX) do TND
د.ت1.18666434
1 SKX(SKX) do TTD
$2.7487476
1 SKX(SKX) do UGX
Sh1,407.61824
1 SKX(SKX) do XAF
Fr228.25146
1 SKX(SKX) do XCD
$1.094634
1 SKX(SKX) do XOF
Fr228.25146
1 SKX(SKX) do XPF
Fr41.35284
1 SKX(SKX) do BWP
P5.7691266
1 SKX(SKX) do BZD
$0.8148942
1 SKX(SKX) do CVE
$38.4094908
1 SKX(SKX) do DJF
Fr71.75934
1 SKX(SKX) do DOP
$25.703628
1 SKX(SKX) do DZD
د.ج52.7167626
1 SKX(SKX) do FJD
$0.9284118
1 SKX(SKX) do GNF
Fr3,525.1269
1 SKX(SKX) do GTQ
Q3.101463
1 SKX(SKX) do GYD
$84.813864
1 SKX(SKX) do ISK
kr49.05582

Zasoby SKX

Aby lepiej zrozumieć SKX, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa SKX
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące SKX

Jaka jest dziś wartość SKX (SKX)?
Aktualna cena SKX w USD wynosi 0.40542USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SKX do USD?
Aktualna cena SKX w USD wynosi $ 0.40542. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SKX?
Kapitalizacja rynkowa dla SKX wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SKX w obiegu?
W obiegu SKX znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SKX?
SKX osiąga ATH w wysokości 2.9071059942900916 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SKX?
SKX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.012645799433479828 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SKX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SKX wynosi $ 91.11K USD.
Czy w tym roku SKX pójdzie wyżej?
SKX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SKX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-21 05:21:43 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

