Informacje o Unicorn Fart Dust (UFD) Unicorn Fart Dust is a meme coin on the Solana chain. Unicorn Fart Dust is a meme coin on the Solana chain. Oficjalna strona internetowa: https://unicornfartdust.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/eL5fUxj2J4CiQsmW85k5FG9DvuQjjUoBHoQBi2Kpump Kup UFD teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Unicorn Fart Dust (UFD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Unicorn Fart Dust (UFD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.83M $ 19.83M $ 19.83M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.83M $ 19.83M $ 19.83M Historyczne maksimum: $ 0.43094 $ 0.43094 $ 0.43094 Historyczne minimum: $ 0.013946593965305528 $ 0.013946593965305528 $ 0.013946593965305528 Aktualna cena: $ 0.01983 $ 0.01983 $ 0.01983 Dowiedz się więcej o cenie Unicorn Fart Dust (UFD)

Tokenomika Unicorn Fart Dust (UFD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Unicorn Fart Dust (UFD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UFD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UFD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUFD tokenomikę, poznaj cenę tokena UFDna żywo!

Jak kupić UFD Chcesz dodać Unicorn Fart Dust (UFD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu UFD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować UFD na MEXC już teraz!

Historia ceny Unicorn Fart Dust (UFD) Analiza historii ceny UFD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny UFD już teraz!

Prognoza ceny UFD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UFD? Nasza strona z prognozami cen UFD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UFD już teraz!

