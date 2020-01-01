Tokenomika Tutorial (TUT) Odkryj kluczowe informacje o Tutorial (TUT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Tutorial (TUT) 10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet. 10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet. Oficjalna strona internetowa: https://www.tutorialtoken.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xcaae2a2f939f51d97cdfa9a86e79e3f085b799f3 Kup TUT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Tutorial (TUT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tutorial (TUT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 86.23M $ 86.23M $ 86.23M Całkowita podaż: $ 837.77M $ 837.77M $ 837.77M Podaż w obiegu: $ 837.77M $ 837.77M $ 837.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 102.93M $ 102.93M $ 102.93M Historyczne maksimum: $ 0.186 $ 0.186 $ 0.186 Historyczne minimum: $ 0.00025507551097587 $ 0.00025507551097587 $ 0.00025507551097587 Aktualna cena: $ 0.102933 $ 0.102933 $ 0.102933 Dowiedz się więcej o cenie Tutorial (TUT)

Tokenomika Tutorial (TUT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tutorial (TUT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TUT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TUT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTUT tokenomikę, poznaj cenę tokena TUTna żywo!

Jak kupić TUT Chcesz dodać Tutorial (TUT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TUT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TUT na MEXC już teraz!

Historia ceny Tutorial (TUT) Analiza historii ceny TUT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TUT już teraz!

Prognoza ceny TUT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TUT? Nasza strona z prognozami cen TUT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TUT już teraz!

