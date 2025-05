TUT

10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet.

NazwaTUT

PozycjaNo.848

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)5.19%

Podaż w obiegu838,950,425.3376875

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż838,950,425.3376875

Wskaźnik obrotu0.8389%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.06042588916392525,2025-03-20

Najniższa cena0.00025507551097587,2025-02-08

Publiczny blockchainBSC

Wprowadzenie10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.