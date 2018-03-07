Tokenomika TrueUSD (TUSD)

Informacje o TrueUSD (TUSD)

TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

Oficjalna strona internetowa:
https://tusd.io/
Biała księga:
https://docs.google.com/document/d/1kXuaGCm929FT67I7As9yprAudj2wp9nbka53rfkLiiU/edit
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0000000000085d4780B73119b644AE5ecd22b376

Tokenomika i analiza cenowa TrueUSD (TUSD)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TrueUSD (TUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 493.72M
Całkowita podaż:
$ 494.52M
Podaż w obiegu:
$ 494.52M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 493.72M
Historyczne maksimum:
$ 1.0949
Historyczne minimum:
$ 0.917876956195
Aktualna cena:
$ 0.9984
Tokenomika TrueUSD (TUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki TrueUSD (TUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów TUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów TUSD.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszTUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena TUSDna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.