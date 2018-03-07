Tokenomika TrueUSD (TUSD) Odkryj kluczowe informacje o TrueUSD (TUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts. TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts. Oficjalna strona internetowa: https://tusd.io/ Biała księga: https://docs.google.com/document/d/1kXuaGCm929FT67I7As9yprAudj2wp9nbka53rfkLiiU/edit Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0000000000085d4780B73119b644AE5ecd22b376

Tokenomika i analiza cenowa TrueUSD (TUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TrueUSD (TUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 493.72M $ 493.72M $ 493.72M Całkowita podaż: $ 494.52M $ 494.52M $ 494.52M Podaż w obiegu: $ 494.52M $ 494.52M $ 494.52M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 493.72M $ 493.72M $ 493.72M Historyczne maksimum: $ 1.0949 $ 1.0949 $ 1.0949 Historyczne minimum: $ 0.917876956195 $ 0.917876956195 $ 0.917876956195 Aktualna cena: $ 0.9984 $ 0.9984 $ 0.9984 Dowiedz się więcej o cenie TrueUSD (TUSD)

Tokenomika TrueUSD (TUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TrueUSD (TUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena TUSDna żywo!

Jak kupić TUSD Chcesz dodać TrueUSD (TUSD) do swojego portfolio?

Historia ceny TrueUSD (TUSD) Analiza historii ceny TUSD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TUSD już teraz!

Prognoza ceny TUSD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TUSD? Nasza strona z prognozami cen TUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TUSD już teraz!

