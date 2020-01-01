Tokenomika Tradetomato (TTM) Odkryj kluczowe informacje o Tradetomato (TTM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Tradetomato (TTM) Tradetomato is a next-gen trade and portfolio automation platform set to redefine how you manage your crypto finances. Powered by the Tradetomato token (TTM) and featuring a core built on AI and machine learning, Tradetomato enables anyone from beginners to seasoned traders to automate their crypto portfolio across wallets, exchanges, and financial crypto services. Tradetomato is a next-gen trade and portfolio automation platform set to redefine how you manage your crypto finances. Powered by the Tradetomato token (TTM) and featuring a core built on AI and machine learning, Tradetomato enables anyone from beginners to seasoned traders to automate their crypto portfolio across wallets, exchanges, and financial crypto services. Oficjalna strona internetowa: https://www.tradetomato.com/ Biała księga: https://documentation.tradetomato.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xE356cb3eFc9CB4320b945393A10Fd71c77dc24A0 Kup TTM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Tradetomato (TTM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tradetomato (TTM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 250.54K $ 250.54K $ 250.54K Całkowita podaż: $ 996.20M $ 996.20M $ 996.20M Podaż w obiegu: $ 80.64M $ 80.64M $ 80.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.11M $ 3.11M $ 3.11M Historyczne maksimum: $ 0.078 $ 0.078 $ 0.078 Historyczne minimum: $ 0.002211006898964172 $ 0.002211006898964172 $ 0.002211006898964172 Aktualna cena: $ 0.003107 $ 0.003107 $ 0.003107 Dowiedz się więcej o cenie Tradetomato (TTM)

Tokenomika Tradetomato (TTM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tradetomato (TTM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TTM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TTM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTTM tokenomikę, poznaj cenę tokena TTMna żywo!

Jak kupić TTM Chcesz dodać Tradetomato (TTM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TTM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TTM na MEXC już teraz!

Historia ceny Tradetomato (TTM) Analiza historii ceny TTM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TTM już teraz!

Prognoza ceny TTM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TTM? Nasza strona z prognozami cen TTM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TTM już teraz!

