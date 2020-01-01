Tokenomika TRVL (TRVL) Odkryj kluczowe informacje o TRVL (TRVL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TRVL (TRVL) Dtravel is a decentralized platform for members of the home sharing economy that facilitates short-term accommodation discovery, bookings and payments, with up to 50% lower fees than competing platforms. Dtravel is a decentralized autonomous organization (DAO): a community-owned and governed ecosystem that operates for the benefit of its community members comprising hosts, guests, contributors and TRVL token holders. Oficjalna strona internetowa: http://www.dtravel.com/ Biała księga: https://docs.dtravel.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6a8Fd46F88dBD7bdC2D536C604f811C63052ce0F

Tokenomika i analiza cenowa TRVL (TRVL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TRVL (TRVL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.96M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 416.65M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.10M Historyczne maksimum: $ 1.5681 Historyczne minimum: $ 0.005121316692487361 Aktualna cena: $ 0.007096

Tokenomika TRVL (TRVL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TRVL (TRVL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRVL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRVL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRVL tokenomikę, poznaj cenę tokena TRVLna żywo!

