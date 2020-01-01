Tokenomika OrdinalsBot (TRIO) Odkryj kluczowe informacje o OrdinalsBot (TRIO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o OrdinalsBot (TRIO) OrdinalsBot is building the essential infrastructure for Bitcoin's emerging data economy, unleashed by Ordinals and fungible inscription standards such as BRC20 and Runes. OrdinalsBot provides the tools and infrastructure required to inscribe data, media, and complex digital assets directly onto satoshis, transforming Bitcoin into a thriving ecosystem of decentralized applications and immutable on-chain records. OrdinalsBot is building the essential infrastructure for Bitcoin's emerging data economy, unleashed by Ordinals and fungible inscription standards such as BRC20 and Runes. OrdinalsBot provides the tools and infrastructure required to inscribe data, media, and complex digital assets directly onto satoshis, transforming Bitcoin into a thriving ecosystem of decentralized applications and immutable on-chain records. Oficjalna strona internetowa: https://ordinalsbot.com/ Biała księga: https://token.ordinalsbot.com/ Block Explorer: https://ordiscan.com/inscription/3411618 Kup TRIO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa OrdinalsBot (TRIO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OrdinalsBot (TRIO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Historyczne maksimum: $ 6.29 $ 6.29 $ 6.29 Historyczne minimum: $ 0.0400970771690578 $ 0.0400970771690578 $ 0.0400970771690578 Aktualna cena: $ 0.0992 $ 0.0992 $ 0.0992 Dowiedz się więcej o cenie OrdinalsBot (TRIO)

Tokenomika OrdinalsBot (TRIO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OrdinalsBot (TRIO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRIO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRIO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRIO tokenomikę, poznaj cenę tokena TRIOna żywo!

Jak kupić TRIO Chcesz dodać OrdinalsBot (TRIO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TRIO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TRIO na MEXC już teraz!

Historia ceny OrdinalsBot (TRIO) Analiza historii ceny TRIO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TRIO już teraz!

Prognoza ceny TRIO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRIO? Nasza strona z prognozami cen TRIO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TRIO już teraz!

