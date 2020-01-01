Tokenomika Terrace (TRC) Odkryj kluczowe informacje o Terrace (TRC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Terrace (TRC) Terrace is a non-custodial crypto trading terminal and broker with better pricing, deeper liquidity, and broader asset coverage than any CEX, DEX, or MM. Terrace aggregates centralized and decentralized liquidity and abstracts away wallets, chains and venues. You can use Terrace for DeFi-only (no-KYC) or get access to the world's top CEX, OTC, and MM via the KYC-ed platform. Think Coinbase Prime, FalconX, DeBank, 1inch/Matcha, Squid/Cow, DEX Screener, and more rolled into one. Oficjalna strona internetowa: https://www.terrace.fi/ Biała księga: http://docs.terrace.fi/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xC23E4352cdBa6Fc951398bf274619C4529eAc867 Kup TRC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Terrace (TRC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Terrace (TRC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.66M $ 3.66M $ 3.66M Historyczne maksimum: $ 0.035 $ 0.035 $ 0.035 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.003659 $ 0.003659 $ 0.003659 Dowiedz się więcej o cenie Terrace (TRC)

Tokenomika Terrace (TRC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Terrace (TRC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRC tokenomikę, poznaj cenę tokena TRCna żywo!

Jak kupić TRC Chcesz dodać Terrace (TRC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TRC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TRC na MEXC już teraz!

Historia ceny Terrace (TRC) Analiza historii ceny TRC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TRC już teraz!

Prognoza ceny TRC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRC? Nasza strona z prognozami cen TRC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TRC już teraz!

