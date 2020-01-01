Tokenomika TPRO Network (TPRO) Odkryj kluczowe informacje o TPRO Network (TPRO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TPRO Network (TPRO) TPRO Network Seeks To Make Tokenomics Great. Deriving from Tokenomia.pro (Token Engineering Consulting & Blockchain Development Company), TPRO Network is building the app-specific blockchain network for the web3 economy and gives communities, founders, and VCs a stack to create and use bulletproof economic systems, allowing them to make data-driven decisions. Oficjalna strona internetowa: https://tpro.network Biała księga: https://doc.tpro.network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3540abe4f288b280a0740ad5121aec337c404d15

Tokenomika i analiza cenowa TPRO Network (TPRO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TPRO Network (TPRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Historyczne maksimum: $ 0.0254 $ 0.0254 $ 0.0254 Historyczne minimum: $ 0.001508614715744856 $ 0.001508614715744856 $ 0.001508614715744856 Aktualna cena: $ 0.001831 $ 0.001831 $ 0.001831 Dowiedz się więcej o cenie TPRO Network (TPRO)

Tokenomika TPRO Network (TPRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TPRO Network (TPRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TPRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TPRO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTPRO tokenomikę, poznaj cenę tokena TPROna żywo!

Jak kupić TPRO Chcesz dodać TPRO Network (TPRO) do swojego portfolio?

Historia ceny TPRO Network (TPRO) Analiza historii ceny TPRO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TPRO już teraz!

Prognoza ceny TPRO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TPRO? Nasza strona z prognozami cen TPRO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TPRO już teraz!

