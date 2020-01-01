Tokenomika TOMCoin (TOM) Odkryj kluczowe informacje o TOMCoin (TOM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TOMCoin (TOM) TomCoin is a playful yet serious entry into the cryptocurrency market, inspired by the beloved character Tom from the classic Tom and Jerry series. Combining humor with real financial potential, $TOM aims to engage the community and provide tangible benefits to its holders. TomCoin is a playful yet serious entry into the cryptocurrency market, inspired by the beloved character Tom from the classic Tom and Jerry series. Combining humor with real financial potential, $TOM aims to engage the community and provide tangible benefits to its holders. Oficjalna strona internetowa: https://www.clumsytom.io Biała księga: https://tom-coin.gitbook.io/docs/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x1792d8636A9c70b89022167CCb89fD836a6Ac771 Kup TOM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa TOMCoin (TOM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TOMCoin (TOM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Historyczne maksimum: $ 0.00391 $ 0.00391 $ 0.00391 Historyczne minimum: $ 0.000150044720518248 $ 0.000150044720518248 $ 0.000150044720518248 Aktualna cena: $ 0.000277 $ 0.000277 $ 0.000277 Dowiedz się więcej o cenie TOMCoin (TOM)

Tokenomika TOMCoin (TOM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TOMCoin (TOM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TOM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TOM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTOM tokenomikę, poznaj cenę tokena TOMna żywo!

Jak kupić TOM Chcesz dodać TOMCoin (TOM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TOM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TOM na MEXC już teraz!

Historia ceny TOMCoin (TOM) Analiza historii ceny TOM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TOM już teraz!

Prognoza ceny TOM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TOM? Nasza strona z prognozami cen TOM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TOM już teraz!

