Informacje o Token Metrics AI (TMAI) Token Metrics offers an ecosystem that seamlessly combines tokenization and gamification. It gives users access to cutting-edge analytical tools, AI-powered trading indicators, and a smart AI crypto chatbot. Token Metrics offers an ecosystem that seamlessly combines tokenization and gamification. It gives users access to cutting-edge analytical tools, AI-powered trading indicators, and a smart AI crypto chatbot. Oficjalna strona internetowa: https://www.tokenmetrics.com/ Block Explorer: https://basescan.org/address/0xca4569949699d56e1834efe9f58747ca0f151b01 Kup TMAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Token Metrics AI (TMAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Token Metrics AI (TMAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Historyczne maksimum: $ 0.016583 $ 0.016583 $ 0.016583 Historyczne minimum: $ 0.000380880671600426 $ 0.000380880671600426 $ 0.000380880671600426 Aktualna cena: $ 0.0004998 $ 0.0004998 $ 0.0004998 Dowiedz się więcej o cenie Token Metrics AI (TMAI)

Tokenomika Token Metrics AI (TMAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Token Metrics AI (TMAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TMAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TMAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTMAI tokenomikę, poznaj cenę tokena TMAIna żywo!

Jak kupić TMAI Chcesz dodać Token Metrics AI (TMAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TMAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TMAI na MEXC już teraz!

Historia ceny Token Metrics AI (TMAI) Analiza historii ceny TMAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TMAI już teraz!

Prognoza ceny TMAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TMAI? Nasza strona z prognozami cen TMAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TMAI już teraz!

