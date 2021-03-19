Tokenomika Taraxa Coin (TARA) Odkryj kluczowe informacje o Taraxa Coin (TARA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Taraxa Coin (TARA) Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world's transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless. Oficjalna strona internetowa: https://www.taraxa.io/ Biała księga: https://docs.taraxa.io/ Block Explorer: https://mainnet.explorer.taraxa.io/ Kup TARA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Taraxa Coin (TARA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Taraxa Coin (TARA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.97M $ 5.97M $ 5.97M Całkowita podaż: $ 10.85B $ 10.85B $ 10.85B Podaż w obiegu: $ 5.61B $ 5.61B $ 5.61B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.77M $ 12.77M $ 12.77M Historyczne maksimum: $ 0.119 $ 0.119 $ 0.119 Historyczne minimum: $ 0.000591558231188284 $ 0.000591558231188284 $ 0.000591558231188284 Aktualna cena: $ 0.0010643 $ 0.0010643 $ 0.0010643 Dowiedz się więcej o cenie Taraxa Coin (TARA)

Tokenomika Taraxa Coin (TARA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Taraxa Coin (TARA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TARA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TARA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTARA tokenomikę, poznaj cenę tokena TARAna żywo!

Jak kupić TARA Chcesz dodać Taraxa Coin (TARA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TARA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TARA na MEXC już teraz!

Historia ceny Taraxa Coin (TARA) Analiza historii ceny TARA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TARA już teraz!

Prognoza ceny TARA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TARA? Nasza strona z prognozami cen TARA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TARA już teraz!

