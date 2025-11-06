GiełdaDEX+
Aktualna cena Cryvantis to 0.0001596 USD. Śledź aktualizacje cen CRYVANTIS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CRYVANTIS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CRYVANTIS

Informacje o cenie CRYVANTIS

Czym jest CRYVANTIS

Biała księga CRYVANTIS

Oficjalna strona internetowa CRYVANTIS

Tokenomika CRYVANTIS

Prognoza cen CRYVANTIS

Historia CRYVANTIS

Przewodnik zakupowy CRYVANTIS

Przelicznik CRYVANTIS-fiat

CRYVANTIS na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Cryvantis

Cena Cryvantis(CRYVANTIS)

Aktualna cena 1 CRYVANTIS do USD:

$0.0001596
-3.68%1D
USD
Cryvantis (CRYVANTIS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:23:52 (UTC+8)

Informacje o cenie Cryvantis (CRYVANTIS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0001244
Minimum 24h
$ 0.0001897
Maksimum 24h

$ 0.0001244
$ 0.0001897
--
--
+0.44%

-3.67%

-80.71%

-80.71%

Aktualna cena Cryvantis (CRYVANTIS) wynosi $ 0.0001596. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CRYVANTIS wahał się między $ 0.0001244 a $ 0.0001897, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CRYVANTIS w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CRYVANTIS zmieniły się o +0.44% w ciągu ostatniej godziny, o -3.67% w ciągu 24 godzin i o -80.71% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Cryvantis (CRYVANTIS)

--
$ 362.05K
$ 362.05K$ 362.05K

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

--
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

MATIC

Obecna kapitalizacja rynkowa Cryvantis wynosi --, przy $ 362.05K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CRYVANTIS w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.60M.

Historia ceny Cryvantis (CRYVANTIS) – USD

Śledź zmiany ceny Cryvantis dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000006098-3.67%
30 Dni$ -0.0010404-86.70%
60 dni$ -0.0198404-99.21%
90 dni$ -0.0198404-99.21%
Dzisiejsza zmiana ceny Cryvantis

DziśCRYVANTIS odnotował zmianę $ -0.000006098 (-3.67%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Cryvantis

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0010404 (-86.70%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Cryvantis

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę CRYVANTIS o $ -0.0198404(-99.21%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Cryvantis

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0198404 (-99.21%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Cryvantis (CRYVANTIS)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Cryvantis.

Co to jest Cryvantis (CRYVANTIS)

AI × Quantum = Cryvantis. Era Nieskończonej Mocy Obliczeniowej.

Cryvantis jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Cryvantis. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu CRYVANTIS, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Cryvantis na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Cryvantis będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Cryvantis (w USD)

Jaka będzie wartość Cryvantis (CRYVANTIS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Cryvantis (CRYVANTIS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Cryvantis.

Sprawdź teraz prognozę ceny Cryvantis!

Tokenomika Cryvantis (CRYVANTIS)

Zrozumienie tokenomiki Cryvantis (CRYVANTIS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CRYVANTISjuż teraz!

Jak kupić Cryvantis (CRYVANTIS)

Szukasz jak kupić Cryvantis? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Cryvantis na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

CRYVANTIS na lokalne waluty

Zasoby Cryvantis

Aby lepiej zrozumieć Cryvantis, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Cryvantis
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Cryvantis

Jaka jest dziś wartość Cryvantis (CRYVANTIS)?
Aktualna cena CRYVANTIS w USD wynosi 0.0001596USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CRYVANTIS do USD?
Aktualna cena CRYVANTIS w USD wynosi $ 0.0001596. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Cryvantis?
Kapitalizacja rynkowa dla CRYVANTIS wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CRYVANTIS w obiegu?
W obiegu CRYVANTIS znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CRYVANTIS?
CRYVANTIS osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CRYVANTIS?
CRYVANTIS zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu CRYVANTIS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CRYVANTIS wynosi $ 362.05K USD.
Czy w tym roku CRYVANTIS pójdzie wyżej?
CRYVANTIS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CRYVANTIS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Cryvantis (CRYVANTIS)

11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator CRYVANTIS do USD

Kwota

CRYVANTIS
CRYVANTIS
USD
USD

1 CRYVANTIS = 0.0001596 USD

Handluj CRYVANTIS

CRYVANTIS/USDT
$0.0001596
$0.0001596$0.0001596
-3.67%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

