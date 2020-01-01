Tokenomika Tada (TADA) Odkryj kluczowe informacje o Tada (TADA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Tada (TADA) Ta-da is a revolutionary micro-tasking platform transforming how tasks are accomplished and rewarded. We strive to become the first decentralized and secure Web3 micro-tasking platform. Our goal is to disrupt multiple markets with a single solution. We are revolutionizing micro-tasking by emphasizing the high quality of tasks completed by our engaged community. Ta-da is a revolutionary micro-tasking platform transforming how tasks are accomplished and rewarded. We strive to become the first decentralized and secure Web3 micro-tasking platform. Our goal is to disrupt multiple markets with a single solution. We are revolutionizing micro-tasking by emphasizing the high quality of tasks completed by our engaged community. Oficjalna strona internetowa: https://ta-da.io/ Biała księga: https://docs.ta-da.io/introduction/overview Block Explorer: https://solscan.io/token/AY1emMxqWLJnHE2HkQvLdLyVpZdsLzq4S3tx5whCNQoC Kup TADA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Tada (TADA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tada (TADA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 678.48M $ 678.48M $ 678.48M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.51M $ 2.51M $ 2.51M Historyczne maksimum: $ 0.045 $ 0.045 $ 0.045 Historyczne minimum: $ 0.002349341310247438 $ 0.002349341310247438 $ 0.002349341310247438 Aktualna cena: $ 0.002509 $ 0.002509 $ 0.002509 Dowiedz się więcej o cenie Tada (TADA)

Tokenomika Tada (TADA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tada (TADA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TADA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TADA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTADA tokenomikę, poznaj cenę tokena TADAna żywo!

