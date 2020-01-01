Tokenomika SwftCoin (SWFTC) Odkryj kluczowe informacje o SwftCoin (SWFTC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SwftCoin (SWFTC) $SWFTC: Powering SWFT Blockchain and AI Services (SWFTGPT) SwftCoin ($SWFTC) is the native utility token driving SWFT Blockchain's AI-powered ecosystem, SWFTGPT, and the first ever AI token featured on Coinbase. SWFTGPT is also the first domain-specific LLM for crypto. Oficjalna strona internetowa: http://www.swft.pro/ Biała księga: http://www.swft.pro/images/SWFT%20WhitePaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0bb217E40F8a5Cb79Adf04E1aAb60E5abd0dfC1e

Tokenomika i analiza cenowa SwftCoin (SWFTC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SwftCoin (SWFTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 78.06M $ 78.06M $ 78.06M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 78.06M $ 78.06M $ 78.06M Historyczne maksimum: $ 0.0484 $ 0.0484 $ 0.0484 Historyczne minimum: $ 0.000468563453269 $ 0.000468563453269 $ 0.000468563453269 Aktualna cena: $ 0.007806 $ 0.007806 $ 0.007806 Dowiedz się więcej o cenie SwftCoin (SWFTC)

Tokenomika SwftCoin (SWFTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SwftCoin (SWFTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SWFTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SWFTC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSWFTC tokenomikę, poznaj cenę tokena SWFTCna żywo!

Historia ceny SwftCoin (SWFTC) Analiza historii ceny SWFTC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SWFTC już teraz!

Prognoza ceny SWFTC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SWFTC? Nasza strona z prognozami cen SWFTC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SWFTC już teraz!

