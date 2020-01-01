Tokenomika Swell Network (SWELL) Odkryj kluczowe informacje o Swell Network (SWELL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Swell Network (SWELL) Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world's best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services. Oficjalna strona internetowa: https://www.swellnetwork.io/ Biała księga: https://docs.swellnetwork.io/swell/what-is-swell Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0a6E7Ba5042B38349e437ec6Db6214AEC7B35676

Tokenomika i analiza cenowa Swell Network (SWELL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Swell Network (SWELL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.65M $ 23.65M $ 23.65M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 2.63B $ 2.63B $ 2.63B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 89.78M $ 89.78M $ 89.78M Historyczne maksimum: $ 0.07048 $ 0.07048 $ 0.07048 Historyczne minimum: $ 0.007034496316403832 $ 0.007034496316403832 $ 0.007034496316403832 Aktualna cena: $ 0.008978 $ 0.008978 $ 0.008978 Dowiedz się więcej o cenie Swell Network (SWELL)

Tokenomika Swell Network (SWELL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Swell Network (SWELL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SWELL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SWELL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSWELL tokenomikę, poznaj cenę tokena SWELLna żywo!

