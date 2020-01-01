Tokenomika Superp (SUP) Odkryj kluczowe informacje o Superp (SUP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Superp (SUP) Perp DEX for Any Meme, Up to 10,000x Leverage. The only decentralized trading platform that lets you own 1 Bitcoin for $10. Perp DEX for Any Meme, Up to 10,000x Leverage. The only decentralized trading platform that lets you own 1 Bitcoin for $10. Oficjalna strona internetowa: https://www.superp.xyz/ Biała księga: https://superp.gitbook.io/superp Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x19ed254efa5e061d28d84650891a3db2a9940c16

Tokenomika i analiza cenowa Superp (SUP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Superp (SUP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 80.28M $ 80.28M $ 80.28M Historyczne maksimum: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.08028 $ 0.08028 $ 0.08028 Dowiedz się więcej o cenie Superp (SUP)

Tokenomika Superp (SUP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Superp (SUP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSUP tokenomikę, poznaj cenę tokena SUPna żywo!

Jak kupić SUP Chcesz dodać Superp (SUP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SUP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Superp (SUP) Analiza historii ceny SUP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SUP już teraz!

Prognoza ceny SUP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SUP? Nasza strona z prognozami cen SUP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SUP już teraz!

