Informacje o SUNDOG (SUNDOG) SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves. SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves. Oficjalna strona internetowa: https://www.sundog.meme Biała księga: https://www.sundog.meme Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=tron&tab=transactions&tokenAddress=TXL6rJbvmjD46zeN1JssfgxvSo99qC8MRT Kup SUNDOG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SUNDOG (SUNDOG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SUNDOG (SUNDOG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 31.97M $ 31.97M $ 31.97M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 997.42M $ 997.42M $ 997.42M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 32.05M $ 32.05M $ 32.05M Historyczne maksimum: $ 0.3834 $ 0.3834 $ 0.3834 Historyczne minimum: $ 0.027142132435398873 $ 0.027142132435398873 $ 0.027142132435398873 Aktualna cena: $ 0.03205 $ 0.03205 $ 0.03205 Dowiedz się więcej o cenie SUNDOG (SUNDOG)

Tokenomika SUNDOG (SUNDOG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SUNDOG (SUNDOG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUNDOG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUNDOG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSUNDOG tokenomikę, poznaj cenę tokena SUNDOGna żywo!

Historia ceny SUNDOG (SUNDOG) Analiza historii ceny SUNDOG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SUNDOG już teraz!

Prognoza ceny SUNDOG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SUNDOG? Nasza strona z prognozami cen SUNDOG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SUNDOG już teraz!

