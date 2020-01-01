Tokenomika SUKU (SUKU)

Tokenomika SUKU (SUKU)

Odkryj kluczowe informacje o SUKU (SUKU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o SUKU (SUKU)

Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.suku.world/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0763fdCCF1aE541A5961815C0872A8c5Bc6DE4d7

Tokenomika i analiza cenowa SUKU (SUKU)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SUKU (SUKU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 13.17M
$ 13.17M$ 13.17M
Całkowita podaż:
$ 1.50B
$ 1.50B$ 1.50B
Podaż w obiegu:
$ 487.70M
$ 487.70M$ 487.70M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 40.52M
$ 40.52M$ 40.52M
Historyczne maksimum:
$ 1.2783
$ 1.2783$ 1.2783
Historyczne minimum:
$ 0.02400943782643274
$ 0.02400943782643274$ 0.02400943782643274
Aktualna cena:
$ 0.02701
$ 0.02701$ 0.02701

Tokenomika SUKU (SUKU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki SUKU (SUKU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SUKU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUKU.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSUKU tokenomikę, poznaj cenę tokena SUKUna żywo!

Jak kupić SUKU

Chcesz dodać SUKU (SUKU) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SUKU, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny SUKU (SUKU)

Analiza historii ceny SUKU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny SUKU

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SUKU? Nasza strona z prognozami cen SUKU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.