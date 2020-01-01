Tokenomika STAU (STAU) Odkryj kluczowe informacje o STAU (STAU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o STAU (STAU) We aim to revolutionize the connection between digital and physical assets by seamlessly integrating the value of gold and jewelry into the digital economy. Through collaboration with a company that processes and distributes real gold, we strive to ensure trust and security in the digital trading of gold and other tangible assets. We aim to revolutionize the connection between digital and physical assets by seamlessly integrating the value of gold and jewelry into the digital economy. Through collaboration with a company that processes and distributes real gold, we strive to ensure trust and security in the digital trading of gold and other tangible assets. Oficjalna strona internetowa: https://stauweb.com/ Biała księga: https://stauweb.com/whitepaper/STAU_whitepaper_en.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x37C5eBfaE4E4dA225e9D8042B05063c4A2C94bb6 Kup STAU teraz!

Tokenomika i analiza cenowa STAU (STAU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla STAU (STAU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 Całkowita podaż: $ 300.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 157.30M Historyczne maksimum: $ 0.2 Historyczne minimum: $ 0.015704903897992426 Aktualna cena: $ 0.01573 Dowiedz się więcej o cenie STAU (STAU)

Tokenomika STAU (STAU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki STAU (STAU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STAU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STAU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTAU tokenomikę, poznaj cenę tokena STAUna żywo!

Historia ceny STAU (STAU) Analiza historii ceny STAU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny STAU już teraz!

