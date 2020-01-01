Tokenomika StarLink (STARL) Odkryj kluczowe informacje o StarLink (STARL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o StarLink (STARL) STARL is the first 100% community owned decentralized virtual space project. $STARL is the governance token of the Starl Ecosystem. Buy, sell and trade virtual satellites, spacecraft and lands while exploring the solar system. STARL is the first 100% community owned decentralized virtual space project. $STARL is the governance token of the Starl Ecosystem. Buy, sell and trade virtual satellites, spacecraft and lands while exploring the solar system. Oficjalna strona internetowa: https://www.starlproject.com/ Biała księga: https://starlproject.com/starlink-wp-2.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8e6cd950ad6ba651f6dd608dc70e5886b1aa6b24 Kup STARL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa StarLink (STARL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla StarLink (STARL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.55M $ 4.55M $ 4.55M Całkowita podaż: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Podaż w obiegu: $ 9.98T $ 9.98T $ 9.98T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.56M $ 4.56M $ 4.56M Historyczne maksimum: $ 0.00008903 $ 0.00008903 $ 0.00008903 Historyczne minimum: $ 0.00000032954322983 $ 0.00000032954322983 $ 0.00000032954322983 Aktualna cena: $ 0.0000004562 $ 0.0000004562 $ 0.0000004562 Dowiedz się więcej o cenie StarLink (STARL)

Tokenomika StarLink (STARL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki StarLink (STARL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STARL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STARL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTARL tokenomikę, poznaj cenę tokena STARLna żywo!

Jak kupić STARL Chcesz dodać StarLink (STARL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu STARL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować STARL na MEXC już teraz!

Historia ceny StarLink (STARL) Analiza historii ceny STARL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny STARL już teraz!

Prognoza ceny STARL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STARL? Nasza strona z prognozami cen STARL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STARL już teraz!

