Informacje o Splintershards (SPS) Splintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders. Splintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders. Oficjalna strona internetowa: https://splinterlands.com Biała księga: https://sps.splinterlands.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x1633b7157e7638c4d6593436111bf125ee74703f

Tokenomika i analiza cenowa Splintershards (SPS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Splintershards (SPS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.56M $ 9.56M $ 9.56M Całkowita podaż: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B Podaż w obiegu: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.60M $ 21.60M $ 21.60M Historyczne maksimum: $ 0.687 $ 0.687 $ 0.687 Historyczne minimum: $ 0.004181437667093899 $ 0.004181437667093899 $ 0.004181437667093899 Aktualna cena: $ 0.0072 $ 0.0072 $ 0.0072 Dowiedz się więcej o cenie Splintershards (SPS)

Tokenomika Splintershards (SPS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Splintershards (SPS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SPS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Historia ceny Splintershards (SPS) Analiza historii ceny SPS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SPS już teraz!

Prognoza ceny SPS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SPS? Nasza strona z prognozami cen SPS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SPS już teraz!

