Tokenomika Spell Token (SPELL) Odkryj kluczowe informacje o Spell Token (SPELL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Spell Token (SPELL) Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money. Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money. Oficjalna strona internetowa: https://abracadabra.money/ Biała księga: https://docs.abracadabra.money/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BCsFXYm81iqXyYmrLKgAp3AePcgLHnirb8FjTs6sjM7U Kup SPELL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Spell Token (SPELL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Spell Token (SPELL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 75.50M $ 75.50M $ 75.50M Całkowita podaż: $ 196.01B $ 196.01B $ 196.01B Podaż w obiegu: $ 169.12B $ 169.12B $ 169.12B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 87.50M $ 87.50M $ 87.50M Historyczne maksimum: $ 0.035449 $ 0.035449 $ 0.035449 Historyczne minimum: $ 0.000349821697120155 $ 0.000349821697120155 $ 0.000349821697120155 Aktualna cena: $ 0.0004464 $ 0.0004464 $ 0.0004464 Dowiedz się więcej o cenie Spell Token (SPELL)

Tokenomika Spell Token (SPELL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Spell Token (SPELL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SPELL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPELL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSPELL tokenomikę, poznaj cenę tokena SPELLna żywo!

Jak kupić SPELL Chcesz dodać Spell Token (SPELL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SPELL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SPELL na MEXC już teraz!

Historia ceny Spell Token (SPELL) Analiza historii ceny SPELL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SPELL już teraz!

Prognoza ceny SPELL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SPELL? Nasza strona z prognozami cen SPELL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SPELL już teraz!

