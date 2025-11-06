GiełdaDEX+
Aktualna cena Spendler to 0.00000026 USD. Śledź aktualizacje cen SPDL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPDL łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Spendler to 0.00000026 USD. Śledź aktualizacje cen SPDL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPDL łatwo w MEXC już teraz.

Cena Spendler(SPDL)

Aktualna cena 1 SPDL do USD:

$0.00000026
+13.04%1D
USD
Spendler (SPDL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:33:39 (UTC+8)

Informacje o cenie Spendler (SPDL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0000002
Minimum 24h
$ 0.00000033
Maksimum 24h

$ 0.0000002
$ 0.00000033
--
--
0.00%

+13.04%

-60.00%

-60.00%

Aktualna cena Spendler (SPDL) wynosi $ 0.00000026. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPDL wahał się między $ 0.0000002 a $ 0.00000033, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPDL w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPDL zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +13.04% w ciągu 24 godzin i o -60.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Spendler (SPDL)

--
$ 146.26
$ 2.60K
--
10,000,000,000
BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Spendler wynosi --, przy $ 146.26 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPDL w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.60K.

Historia ceny Spendler (SPDL) – USD

Śledź zmiany ceny Spendler dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00000003+13.04%
30 Dni$ -0.0000006-69.77%
60 dni$ -0.01249974-100.00%
90 dni$ -0.01249974-100.00%
Dzisiejsza zmiana ceny Spendler

DziśSPDL odnotował zmianę $ +0.00000003 (+13.04%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Spendler

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0000006 (-69.77%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Spendler

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę SPDL o $ -0.01249974(-100.00%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Spendler

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.01249974 (-100.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Spendler (SPDL)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Spendler.

Co to jest Spendler (SPDL)

Spendler is an AI-driven payment infrastructure that allows users to manage and automate everyday spending using crypto and fiat. By connecting offline merchants, Web2 card networks, and on-chain assets, Spendler brings practical use cases to Web3.

Spendler jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Spendler. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu SPDL, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Spendler na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Spendler będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Spendler (w USD)

Jaka będzie wartość Spendler (SPDL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Spendler (SPDL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Spendler.

Sprawdź teraz prognozę ceny Spendler!

Tokenomika Spendler (SPDL)

Zrozumienie tokenomiki Spendler (SPDL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SPDLjuż teraz!

Jak kupić Spendler (SPDL)

Szukasz jak kupić Spendler? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Spendler na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

SPDL na lokalne waluty

Zasoby Spendler

Aby lepiej zrozumieć Spendler, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Spendler
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Spendler

Jaka jest dziś wartość Spendler (SPDL)?
Aktualna cena SPDL w USD wynosi 0.00000026USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SPDL do USD?
Aktualna cena SPDL w USD wynosi $ 0.00000026. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Spendler?
Kapitalizacja rynkowa dla SPDL wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SPDL w obiegu?
W obiegu SPDL znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SPDL?
SPDL osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SPDL?
SPDL zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu SPDL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SPDL wynosi $ 146.26 USD.
Czy w tym roku SPDL pójdzie wyżej?
SPDL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SPDL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:33:39 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Spendler (SPDL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

