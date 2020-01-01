Tokenomika SOS (SOS) Odkryj kluczowe informacje o SOS (SOS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SOS (SOS) $SOS is the token to pay tribute, to protect, to promote all NFT creators, collectors and markets for nurturing the entire NFT ecosystem. $SOS is the token to pay tribute, to protect, to promote all NFT creators, collectors and markets for nurturing the entire NFT ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://www.theopendao.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/6Q5fvsJ6kgAFmisgDqqyaFd9FURYzHf8MCUbpAUaGZnE Kup SOS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SOS (SOS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SOS (SOS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 279.90K $ 279.90K $ 279.90K Całkowita podaż: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Podaż w obiegu: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 279.90K $ 279.90K $ 279.90K Historyczne maksimum: $ 0.00001177 $ 0.00001177 $ 0.00001177 Historyczne minimum: $ 0.000000001239354748 $ 0.000000001239354748 $ 0.000000001239354748 Aktualna cena: $ 0.000000002799 $ 0.000000002799 $ 0.000000002799 Dowiedz się więcej o cenie SOS (SOS)

Tokenomika SOS (SOS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SOS (SOS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOS tokenomikę, poznaj cenę tokena SOSna żywo!

Jak kupić SOS Chcesz dodać SOS (SOS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SOS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SOS na MEXC już teraz!

Historia ceny SOS (SOS) Analiza historii ceny SOS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SOS już teraz!

Prognoza ceny SOS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOS? Nasza strona z prognozami cen SOS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SOS już teraz!

