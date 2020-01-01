Tokenomika Sonic SVM (SONIC) Odkryj kluczowe informacje o Sonic SVM (SONIC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Sonic SVM (SONIC) Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups. Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups. Oficjalna strona internetowa: https://www.sonic.game/ Biała księga: https://github.com/mirrorworld-universe/reports/blob/master/Sonic%20SVM%20%E2%80%93%20A%20HyperGrid%20Scaling%20Future%20of%20Solana.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/SonicxvLud67EceaEzCLRnMTBqzYUUYNr93DBkBdDES Kup SONIC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Sonic SVM (SONIC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sonic SVM (SONIC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 69.80M $ 69.80M $ 69.80M Całkowita podaż: $ 2.40B $ 2.40B $ 2.40B Podaż w obiegu: $ 383.36M $ 383.36M $ 383.36M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 436.97M $ 436.97M $ 436.97M Historyczne maksimum: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 Historyczne minimum: $ 0.155250981859847 $ 0.155250981859847 $ 0.155250981859847 Aktualna cena: $ 0.18207 $ 0.18207 $ 0.18207 Dowiedz się więcej o cenie Sonic SVM (SONIC)

Tokenomika Sonic SVM (SONIC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sonic SVM (SONIC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SONIC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SONIC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSONIC tokenomikę, poznaj cenę tokena SONICna żywo!

