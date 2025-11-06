Co to jest Somnia (SOMI)

Somnia is the fastest, most cost-effective EVM Layer-1 blockchain, capable of processing over 1 million transactions per second with sub-second finality and sub-cent fees. With this performance, Somnia enables real-time, fully on-chain experiences that go beyond financial applications. It's the ideal foundation for building large-scale games, social platforms, metaverse economies, and AI-powered applications. Somnia's architecture supports fully composable systems, empowering builders to create immersive, intelligent, and interactive digital experiences that scale to millions of users.

Prognoza ceny Somnia (w USD)

Jaka będzie wartość Somnia (SOMI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Somnia (SOMI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Somnia.

Tokenomika Somnia (SOMI)

Zrozumienie tokenomiki Somnia (SOMI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SOMIjuż teraz!

Zasoby Somnia

Aby lepiej zrozumieć Somnia, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Somnia Jaka jest dziś wartość Somnia (SOMI)? Aktualna cena SOMI w USD wynosi 0.3611USD , jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi. Jaka jest aktualna cena SOMI do USD? $ 0.3611 . Sprawdź Aktualna cena SOMI w USD wynosi. Sprawdź Konwerter MEXC , aby poznać dokładną konwersję tokenów. Jaka jest kapitalizacja rynkowa Somnia? Kapitalizacja rynkowa dla SOMI wynosi -- USD . Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu. Jaka jest podaż SOMI w obiegu? W obiegu SOMI znajduje się -- USD . Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SOMI? SOMI osiąga ATH w wysokości -- USD . Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SOMI? SOMI zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD . Jaki jest wolumen obrotu SOMI? Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SOMI wynosi $ 463.87K USD . Czy w tym roku SOMI pójdzie wyżej? SOMI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SOMI , aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.

Ważne aktualizacje branżowe Somnia (SOMI)

