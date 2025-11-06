GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Somnia to 0.3611 USD. Śledź aktualizacje cen SOMI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SOMI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Somnia to 0.3611 USD. Śledź aktualizacje cen SOMI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SOMI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SOMI

Informacje o cenie SOMI

Czym jest SOMI

Biała księga SOMI

Oficjalna strona internetowa SOMI

Tokenomika SOMI

Prognoza cen SOMI

Historia SOMI

Przewodnik zakupowy SOMI

Przelicznik SOMI-fiat

SOMI na spot

USDT-M Futures SOMI

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Somnia

Cena Somnia(SOMI)

Aktualna cena 1 SOMI do USD:

$0.3611
$0.3611$0.3611
+1.40%1D
USD
Somnia (SOMI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:32:16 (UTC+8)

Informacje o cenie Somnia (SOMI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.3312
$ 0.3312$ 0.3312
Minimum 24h
$ 0.383
$ 0.383$ 0.383
Maksimum 24h

$ 0.3312
$ 0.3312$ 0.3312

$ 0.383
$ 0.383$ 0.383

--
----

--
----

+0.58%

+1.40%

-16.40%

-16.40%

Aktualna cena Somnia (SOMI) wynosi $ 0.3611. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SOMI wahał się między $ 0.3312 a $ 0.383, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SOMI w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SOMI zmieniły się o +0.58% w ciągu ostatniej godziny, o +1.40% w ciągu 24 godzin i o -16.40% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Somnia (SOMI)

--
----

$ 463.87K
$ 463.87K$ 463.87K

$ 361.10M
$ 361.10M$ 361.10M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOMNIA

Obecna kapitalizacja rynkowa Somnia wynosi --, przy $ 463.87K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SOMI w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 361.10M.

Historia ceny Somnia (SOMI) – USD

Śledź zmiany ceny Somnia dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.004986+1.40%
30 Dni$ -0.4829-57.22%
60 dni$ -0.7059-66.16%
90 dni$ +0.2611+261.10%
Dzisiejsza zmiana ceny Somnia

DziśSOMI odnotował zmianę $ +0.004986 (+1.40%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Somnia

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.4829 (-57.22%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Somnia

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę SOMI o $ -0.7059(-66.16%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Somnia

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.2611 (+261.10%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Somnia (SOMI)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Somnia.

Co to jest Somnia (SOMI)

Somnia is the fastest, most cost-effective EVM Layer-1 blockchain, capable of processing over 1 million transactions per second with sub-second finality and sub-cent fees. With this performance, Somnia enables real-time, fully on-chain experiences that go beyond financial applications. It’s the ideal foundation for building large-scale games, social platforms, metaverse economies, and AI-powered applications. Somnia’s architecture supports fully composable systems, empowering builders to create immersive, intelligent, and interactive digital experiences that scale to millions of users.

Somnia jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Somnia. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu SOMI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Somnia na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Somnia będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Somnia (w USD)

Jaka będzie wartość Somnia (SOMI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Somnia (SOMI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Somnia.

Sprawdź teraz prognozę ceny Somnia!

Tokenomika Somnia (SOMI)

Zrozumienie tokenomiki Somnia (SOMI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SOMIjuż teraz!

Jak kupić Somnia (SOMI)

Szukasz jak kupić Somnia? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Somnia na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

SOMI na lokalne waluty

1 Somnia(SOMI) do VND
9,502.3465
1 Somnia(SOMI) do AUD
A$0.552483
1 Somnia(SOMI) do GBP
0.274436
1 Somnia(SOMI) do EUR
0.310546
1 Somnia(SOMI) do USD
$0.3611
1 Somnia(SOMI) do MYR
RM1.509398
1 Somnia(SOMI) do TRY
15.20231
1 Somnia(SOMI) do JPY
¥55.2483
1 Somnia(SOMI) do ARS
ARS$524.089707
1 Somnia(SOMI) do RUB
29.371874
1 Somnia(SOMI) do INR
32.000682
1 Somnia(SOMI) do IDR
Rp6,018.330926
1 Somnia(SOMI) do PHP
21.243513
1 Somnia(SOMI) do EGP
￡E.17.119751
1 Somnia(SOMI) do BRL
R$1.935496
1 Somnia(SOMI) do CAD
C$0.509151
1 Somnia(SOMI) do BDT
44.003646
1 Somnia(SOMI) do NGN
521.0673
1 Somnia(SOMI) do COP
$1,388.844765
1 Somnia(SOMI) do ZAR
R.6.279529
1 Somnia(SOMI) do UAH
15.187866
1 Somnia(SOMI) do TZS
T.Sh.887.2227
1 Somnia(SOMI) do VES
Bs80.5253
1 Somnia(SOMI) do CLP
$340.8784
1 Somnia(SOMI) do PKR
Rs102.061304
1 Somnia(SOMI) do KZT
189.653331
1 Somnia(SOMI) do THB
฿11.721306
1 Somnia(SOMI) do TWD
NT$11.168823
1 Somnia(SOMI) do AED
د.إ1.325237
1 Somnia(SOMI) do CHF
Fr0.28888
1 Somnia(SOMI) do HKD
HK$2.805747
1 Somnia(SOMI) do AMD
֏138.138805
1 Somnia(SOMI) do MAD
.د.م3.361841
1 Somnia(SOMI) do MXN
$6.71646
1 Somnia(SOMI) do SAR
ريال1.354125
1 Somnia(SOMI) do ETB
Br55.363852
1 Somnia(SOMI) do KES
KSh46.668564
1 Somnia(SOMI) do JOD
د.أ0.2560199
1 Somnia(SOMI) do PLN
1.332459
1 Somnia(SOMI) do RON
лв1.596062
1 Somnia(SOMI) do SEK
kr3.448505
1 Somnia(SOMI) do BGN
лв0.61387
1 Somnia(SOMI) do HUF
Ft121.376543
1 Somnia(SOMI) do CZK
7.648098
1 Somnia(SOMI) do KWD
د.ك0.1108577
1 Somnia(SOMI) do ILS
1.173575
1 Somnia(SOMI) do BOB
Bs2.49159
1 Somnia(SOMI) do AZN
0.61387
1 Somnia(SOMI) do TJS
SM3.340175
1 Somnia(SOMI) do GEL
0.978581
1 Somnia(SOMI) do AOA
Kz330.677325
1 Somnia(SOMI) do BHD
.د.ب0.1357736
1 Somnia(SOMI) do BMD
$0.3611
1 Somnia(SOMI) do DKK
kr2.339928
1 Somnia(SOMI) do HNL
L9.518596
1 Somnia(SOMI) do MUR
16.617822
1 Somnia(SOMI) do NAD
$6.28314
1 Somnia(SOMI) do NOK
kr3.68322
1 Somnia(SOMI) do NZD
$0.635536
1 Somnia(SOMI) do PAB
B/.0.3611
1 Somnia(SOMI) do PGK
K1.534675
1 Somnia(SOMI) do QAR
ر.ق1.314404
1 Somnia(SOMI) do RSD
дин.36.781646
1 Somnia(SOMI) do UZS
soʻm4,298.808836
1 Somnia(SOMI) do ALL
L30.346844
1 Somnia(SOMI) do ANG
ƒ0.646369
1 Somnia(SOMI) do AWG
ƒ0.64998
1 Somnia(SOMI) do BBD
$0.7222
1 Somnia(SOMI) do BAM
KM0.61387
1 Somnia(SOMI) do BIF
Fr1,064.8839
1 Somnia(SOMI) do BND
$0.46943
1 Somnia(SOMI) do BSD
$0.3611
1 Somnia(SOMI) do JMD
$58.119045
1 Somnia(SOMI) do KHR
1,450.199266
1 Somnia(SOMI) do KMF
Fr153.8286
1 Somnia(SOMI) do LAK
7,849.999843
1 Somnia(SOMI) do LKR
රු109.987449
1 Somnia(SOMI) do MDL
L6.156755
1 Somnia(SOMI) do MGA
Ar1,626.57495
1 Somnia(SOMI) do MOP
P2.8888
1 Somnia(SOMI) do MVR
5.56094
1 Somnia(SOMI) do MWK
MK626.909321
1 Somnia(SOMI) do MZN
MT23.092345
1 Somnia(SOMI) do NPR
रु51.254534
1 Somnia(SOMI) do PYG
2,560.9212
1 Somnia(SOMI) do RWF
Fr524.6783
1 Somnia(SOMI) do SBD
$2.968242
1 Somnia(SOMI) do SCR
4.950681
1 Somnia(SOMI) do SRD
$13.920405
1 Somnia(SOMI) do SVC
$3.156014
1 Somnia(SOMI) do SZL
L6.304806
1 Somnia(SOMI) do TMT
m1.26385
1 Somnia(SOMI) do TND
د.ت1.0699393
1 Somnia(SOMI) do TTD
$2.444647
1 Somnia(SOMI) do UGX
Sh1,262.4056
1 Somnia(SOMI) do XAF
Fr205.827
1 Somnia(SOMI) do XCD
$0.97497
1 Somnia(SOMI) do XOF
Fr205.827
1 Somnia(SOMI) do XPF
Fr37.1933
1 Somnia(SOMI) do BWP
P4.871239
1 Somnia(SOMI) do BZD
$0.725811
1 Somnia(SOMI) do CVE
$34.705321
1 Somnia(SOMI) do DJF
Fr63.9147
1 Somnia(SOMI) do DOP
$23.175398
1 Somnia(SOMI) do DZD
د.ج47.206603
1 Somnia(SOMI) do FJD
$0.823308
1 Somnia(SOMI) do GNF
Fr3,139.7645
1 Somnia(SOMI) do GTQ
Q2.766026
1 Somnia(SOMI) do GYD
$75.527676
1 Somnia(SOMI) do ISK
kr45.8597

Zasoby Somnia

Aby lepiej zrozumieć Somnia, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Somnia
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Somnia

Jaka jest dziś wartość Somnia (SOMI)?
Aktualna cena SOMI w USD wynosi 0.3611USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SOMI do USD?
Aktualna cena SOMI w USD wynosi $ 0.3611. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Somnia?
Kapitalizacja rynkowa dla SOMI wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SOMI w obiegu?
W obiegu SOMI znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SOMI?
SOMI osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SOMI?
SOMI zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu SOMI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SOMI wynosi $ 463.87K USD.
Czy w tym roku SOMI pójdzie wyżej?
SOMI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SOMI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:32:16 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Somnia (SOMI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator SOMI do USD

Kwota

SOMI
SOMI
USD
USD

1 SOMI = 0.361 USD

Handluj SOMI

SOMI/USDC
$0.3609
$0.3609$0.3609
+0.75%
SOMI/USDT
$0.3611
$0.3611$0.3611
+1.43%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,012.36
$103,012.36$103,012.36

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,401.01
$3,401.01$3,401.01

+0.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.07
$161.07$161.07

+0.34%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.95
$1,477.95$1,477.95

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,012.36
$103,012.36$103,012.36

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,401.01
$3,401.01$3,401.01

+0.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.07
$161.07$161.07

+0.34%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3368
$2.3368$2.3368

+2.65%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0799
$1.0799$1.0799

-0.48%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03583
$0.03583$0.03583

+43.32%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00431
$0.00431$0.00431

-42.53%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010058
$0.000010058$0.000010058

+432.73%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000617
$0.0000000617$0.0000000617

+308.60%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2013
$0.2013$0.2013

+302.60%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4724
$1.4724$1.4724

+81.50%

Logo Harvest Finance

Harvest Finance

FARM

$33.58
$33.58$33.58

+56.04%