Prognoza ceny Somnia (SOMI) (USD)

Sprawdź prognozy cen Somnia na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SOMI w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Somnia % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.3477 $0.3477 $0.3477 -2.35% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Somnia na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Somnia (SOMI) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Somnia może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.3477. Prognoza ceny Somnia (SOMI) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Somnia może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.365085. Prognoza ceny Somnia (SOMI) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SOMI na 2027 rok wyniesie $ 0.383339 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Somnia (SOMI) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SOMI na 2028 rok wyniesie $ 0.402506 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Somnia (SOMI) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SOMI w 2029 roku wyniesie $ 0.422631 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Somnia (SOMI) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SOMI w 2030 roku wyniesie $ 0.443763 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Somnia (SOMI) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Somnia może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.722843. Prognoza ceny Somnia (SOMI) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Somnia może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.1774. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.3477 0.00%

2026 $ 0.365085 5.00%

2027 $ 0.383339 10.25%

2028 $ 0.402506 15.76%

2029 $ 0.422631 21.55%

2030 $ 0.443763 27.63%

2031 $ 0.465951 34.01%

2032 $ 0.489248 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.513711 47.75%

2034 $ 0.539396 55.13%

2035 $ 0.566366 62.89%

2036 $ 0.594684 71.03%

2037 $ 0.624419 79.59%

2038 $ 0.655640 88.56%

2039 $ 0.688422 97.99%

2040 $ 0.722843 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Somnia na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.3477 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.347747 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.348033 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.349128 0.41% Prognoza ceny Somnia (SOMI) na dziś Przewidywana cena dla SOMI w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.3477 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Somnia (SOMI) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SOMI z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.347747 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Somnia (SOMI) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SOMI, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.348033 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Somnia (SOMI) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SOMI wynosi $0.349128 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Somnia Aktualna cena $ 0.3477$ 0.3477 $ 0.3477 Zmiana ceny (24H) -2.35% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 467.19K$ 467.19K $ 467.19K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena SOMI to $ 0.3477. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -2.35%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 467.19K. Ponadto SOMI ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę SOMI

Jak kupić Somnia (SOMI) Próbujesz kupić SOMI? Teraz możesz kupować SOMI za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Somnia i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić SOMI teraz

Historyczna cena Somnia Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Somnia, cena Somnia wynosi 0.3462USD. Podaż w obiegu Somnia (SOMI) wynosi 0.00 SOMI , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.01% $ 0.002699 $ 0.383 $ 0.3429

7 D -0.14% $ -0.058900 $ 0.436 $ 0.3117

30 Dni -0.58% $ -0.483900 $ 0.8505 $ 0.3117 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Somnia zanotował zmianę ceny o $0.002699 , co stanowi 0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Somnia osiągnął maksimum na poziomie $0.436 i minimum na poziomie $0.3117 . Zanotowano zmianę ceny o -0.14% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał SOMI do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Somnia o -0.58% , co odpowiada około $-0.483900 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SOMI. Sprawdź pełną historię cen Somnia, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen SOMI

Jak działa moduł przewidywania ceny Somnia (SOMI)? Moduł predykcji ceny Somnia to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SOMI. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Somnia na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SOMI, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Somnia. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SOMI. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SOMI, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Somnia.

Dlaczego prognoaza ceny SOMI jest ważna?

Prognozy cen SOMI są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w SOMI? Według Twoich prognoz SOMI osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny SOMI na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Somnia (SOMI), przewidywana cena SOMI osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 SOMI w 2026 roku? Cena 1 Somnia (SOMI) wynosi dziś $0.3477 . Według powyższego modułu prognoz SOMI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena SOMI w 2027 roku? Somnia (SOMI) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SOMI do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SOMI w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Somnia (SOMI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SOMI w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Somnia (SOMI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 SOMI w 2030 roku? Cena 1 Somnia (SOMI) wynosi dziś $0.3477 . Według powyższego modułu prognoz SOMI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny SOMI na 2040 rok? Somnia (SOMI) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SOMI do 2040 roku.