Informacje o Solama (SOLAMA) Solama The Official "Unofficial" Solana Mascot. While embracing its playful nature, SOLAMA is committed to positioning itself as the next significant meme coin sensation on the SOLANA blockchain. The project envisions a vibrant community that shares an interest in the convergence of cryptocurrency and humor. SOLAMA's unique narrative, coupled with its lama-themed charm, seeks to resonate with users looking for an alternative and entertaining experience within the broader crypto landscape. Solama The Official "Unofficial" Solana Mascot. While embracing its playful nature, SOLAMA is committed to positioning itself as the next significant meme coin sensation on the SOLANA blockchain. The project envisions a vibrant community that shares an interest in the convergence of cryptocurrency and humor. SOLAMA's unique narrative, coupled with its lama-themed charm, seeks to resonate with users looking for an alternative and entertaining experience within the broader crypto landscape. Oficjalna strona internetowa: https://www.solama.com/ Biała księga: https://www.solama.com/blog/ Block Explorer: https://solscan.io/token/AVLhahDcDQ4m4vHM4ug63oh7xc8Jtk49Dm5hoe9Sazqr Kup SOLAMA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Solama (SOLAMA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Solama (SOLAMA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Całkowita podaż: $ 676.58M $ 676.58M $ 676.58M Podaż w obiegu: $ 653.87M $ 653.87M $ 653.87M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Historyczne maksimum: $ 0.1476 $ 0.1476 $ 0.1476 Historyczne minimum: $ 0.000005565803546526 $ 0.000005565803546526 $ 0.000005565803546526 Aktualna cena: $ 0.00289 $ 0.00289 $ 0.00289 Dowiedz się więcej o cenie Solama (SOLAMA)

Tokenomika Solama (SOLAMA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Solama (SOLAMA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOLAMA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOLAMA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOLAMA tokenomikę, poznaj cenę tokena SOLAMAna żywo!

Jak kupić SOLAMA Chcesz dodać Solama (SOLAMA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SOLAMA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SOLAMA na MEXC już teraz!

Historia ceny Solama (SOLAMA) Analiza historii ceny SOLAMA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SOLAMA już teraz!

Prognoza ceny SOLAMA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOLAMA? Nasza strona z prognozami cen SOLAMA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SOLAMA już teraz!

