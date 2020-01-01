Tokenomika SOEX (SOEX) Odkryj kluczowe informacje o SOEX (SOEX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SOEX (SOEX) Shelters of Exiles (SOEX) is the biggest RPG universe on Telegram powered by AI agents. It brings web3 gaming to life with AI-driven gameplay, dynamic NFTs that evolve with gamers' play styles, and a player-driven economy. SoE offers players an evolving world where characters grow, trade flourishes, and AI automates income opportunities. Shelters of Exiles (SOEX) is the biggest RPG universe on Telegram powered by AI agents. It brings web3 gaming to life with AI-driven gameplay, dynamic NFTs that evolve with gamers' play styles, and a player-driven economy. SoE offers players an evolving world where characters grow, trade flourishes, and AI automates income opportunities. Oficjalna strona internetowa: https://shelterofexiles.com Biała księga: https://docs.shelterofexiles.com/ Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQCPrad8ocDuIp4bAbGbxdA7BWdWE2Gs4OiAL7Yrrtu6BQMI#transactions Kup SOEX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SOEX (SOEX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SOEX (SOEX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.42M $ 7.42M $ 7.42M Historyczne maksimum: $ 0.04563 $ 0.04563 $ 0.04563 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.00928 $ 0.00928 $ 0.00928 Dowiedz się więcej o cenie SOEX (SOEX)

Tokenomika SOEX (SOEX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SOEX (SOEX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOEX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOEX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOEX tokenomikę, poznaj cenę tokena SOEXna żywo!

Jak kupić SOEX Chcesz dodać SOEX (SOEX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SOEX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SOEX na MEXC już teraz!

Historia ceny SOEX (SOEX) Analiza historii ceny SOEX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SOEX już teraz!

Prognoza ceny SOEX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOEX? Nasza strona z prognozami cen SOEX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SOEX już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!