Tokenomika Solana Name Service (SNS) Odkryj kluczowe informacje o Solana Name Service (SNS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Solana Name Service (SNS) Solana Name Service (SNS) is a decentralized naming protocol on the Solana blockchain, designed to simplify and enhance user interactions in the Web3 ecosystem. By mapping complex blockchain addresses to human-readable names like “yourname.sol,” SNS aims to make blockchain technology more accessible to a broader audience. Solana Name Service (SNS) is a decentralized naming protocol on the Solana blockchain, designed to simplify and enhance user interactions in the Web3 ecosystem. By mapping complex blockchain addresses to human-readable names like “yourname.sol,” SNS aims to make blockchain technology more accessible to a broader audience. Oficjalna strona internetowa: https://www.sns.id Biała księga: https://docs.sns.id/collection/tokenomics/sns-token Block Explorer: https://solscan.io/token/SNS8DJbHc34nKySHVhLGMUUE72ho6igvJaxtq9T3cX3 Kup SNS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Solana Name Service (SNS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Solana Name Service (SNS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.54M $ 10.54M $ 10.54M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 4.50B $ 4.50B $ 4.50B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.43M $ 23.43M $ 23.43M Historyczne maksimum: $ 0.008 $ 0.008 $ 0.008 Historyczne minimum: $ 0.00074022388202911 $ 0.00074022388202911 $ 0.00074022388202911 Aktualna cena: $ 0.0023431 $ 0.0023431 $ 0.0023431 Dowiedz się więcej o cenie Solana Name Service (SNS)

Tokenomika Solana Name Service (SNS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Solana Name Service (SNS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SNS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SNS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSNS tokenomikę, poznaj cenę tokena SNSna żywo!

Jak kupić SNS Chcesz dodać Solana Name Service (SNS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SNS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SNS na MEXC już teraz!

Historia ceny Solana Name Service (SNS) Analiza historii ceny SNS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SNS już teraz!

Prognoza ceny SNS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SNS? Nasza strona z prognozami cen SNS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SNS już teraz!

