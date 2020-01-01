Tokenomika Silencio (SLC) Odkryj kluczowe informacje o Silencio (SLC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Silencio (SLC) Silencio is a mobile based DePIN that allows users to earn from their smartphone generated data. Silencio is a mobile based DePIN that allows users to earn from their smartphone generated data. Oficjalna strona internetowa: https://www.silencio.network/ Biała księga: https://www.silencio.network/whitepaper Block Explorer: https://peaq.subscan.io/token/0x5c3126bfb9a68a7021d461230127470b3824886b Kup SLC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Silencio (SLC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Silencio (SLC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 37.34M $ 37.34M $ 37.34M Historyczne maksimum: $ 0.0009632 $ 0.0009632 $ 0.0009632 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.00037341 $ 0.00037341 $ 0.00037341 Dowiedz się więcej o cenie Silencio (SLC)

Tokenomika Silencio (SLC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Silencio (SLC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SLC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SLC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSLC tokenomikę, poznaj cenę tokena SLCna żywo!

Jak kupić SLC Chcesz dodać Silencio (SLC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SLC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SLC na MEXC już teraz!

Historia ceny Silencio (SLC) Analiza historii ceny SLC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SLC już teraz!

Prognoza ceny SLC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SLC? Nasza strona z prognozami cen SLC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SLC już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!