Informacje o Sekuya (SKYA) Sekuya is a video game company aims to revolutionize gaming world with community-driven approach in all new anime epic fantasy universe. Players have the ability to enhance the gaming experience with SKYA - Sekuya native game currency. Sekuya is a video game company aims to revolutionize gaming world with community-driven approach in all new anime epic fantasy universe. Players have the ability to enhance the gaming experience with SKYA - Sekuya native game currency. Oficjalna strona internetowa: https://sekuya.io/ Biała księga: https://www.canva.com/design/DAF2SyBvTsQ/KnUPQysv6QuRbh8B8NicFA/view?utm_content=DAF2SyBvTsQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor#1 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x623cd3a3edf080057892aaf8d773bbb7a5c9b6e9?a=0x7a157731305abcd1b700466b48c4a8dd55585a53 Kup SKYA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Sekuya (SKYA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sekuya (SKYA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Całkowita podaż: $ 995.41M $ 995.41M $ 995.41M Podaż w obiegu: $ 403.21M $ 403.21M $ 403.21M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M Historyczne maksimum: $ 0.069768 $ 0.069768 $ 0.069768 Historyczne minimum: $ 0.00261259753355188 $ 0.00261259753355188 $ 0.00261259753355188 Aktualna cena: $ 0.003704 $ 0.003704 $ 0.003704 Dowiedz się więcej o cenie Sekuya (SKYA)

Tokenomika Sekuya (SKYA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sekuya (SKYA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SKYA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SKYA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSKYA tokenomikę, poznaj cenę tokena SKYAna żywo!

Jak kupić SKYA Chcesz dodać Sekuya (SKYA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SKYA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Sekuya (SKYA) Analiza historii ceny SKYA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny SKYA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SKYA? Nasza strona z prognozami cen SKYA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

