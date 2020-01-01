Tokenomika SKOR (SKORAI) Odkryj kluczowe informacje o SKOR (SKORAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

SKOR AI Agents is an AI-powered coaching assistant designed to elevate gaming experiences. Using advanced AI and real-time game analysis, it provides players with personalized coaching and strategic insights tailored to their unique gameplay style.

Oficjalna strona internetowa: https://skoragents.ai
Biała księga: https://agent-precision.gitbook.io/skor-ai
Block Explorer: https://solscan.io/token/8CLGcTogo6FoYkEQQBm3Vm2PVckYCiCm3XXhdsr4skoR

Tokenomika i analiza cenowa SKOR (SKORAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SKOR (SKORAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 146.31M $ 146.31M $ 146.31M Historyczne maksimum: $ 0.23173 $ 0.23173 $ 0.23173 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.14631 $ 0.14631 $ 0.14631 Dowiedz się więcej o cenie SKOR (SKORAI)

Tokenomika SKOR (SKORAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SKOR (SKORAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SKORAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SKORAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSKORAI tokenomikę, poznaj cenę tokena SKORAIna żywo!

Jak kupić SKORAI

Chcesz dodać SKOR (SKORAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SKORAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny SKOR (SKORAI) Analiza historii ceny SKORAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SKORAI już teraz!

Prognoza ceny SKORAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SKORAI? Nasza strona z prognozami cen SKORAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SKORAI już teraz!

