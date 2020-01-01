Tokenomika SIX (SIX) Odkryj kluczowe informacje o SIX (SIX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SIX (SIX) SIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses. SIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses. Oficjalna strona internetowa: https://six.network/ Biała księga: https://sixnetwork.gitbook.io/six-network Block Explorer: https://stellar.expert/explorer/public/asset/SIX-GDMS6EECOH6MBMCP3FYRYEVRBIV3TQGLOFQIPVAITBRJUMTI6V7A2X6Z Kup SIX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SIX (SIX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SIX (SIX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.53M $ 17.53M $ 17.53M Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 850.97M $ 850.97M $ 850.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.60M $ 20.60M $ 20.60M Historyczne maksimum: $ 0.05959 $ 0.05959 $ 0.05959 Historyczne minimum: $ 0.00405629769192 $ 0.00405629769192 $ 0.00405629769192 Aktualna cena: $ 0.0206 $ 0.0206 $ 0.0206 Dowiedz się więcej o cenie SIX (SIX)

Tokenomika SIX (SIX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SIX (SIX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SIX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SIX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSIX tokenomikę, poznaj cenę tokena SIXna żywo!

Jak kupić SIX Chcesz dodać SIX (SIX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SIX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SIX na MEXC już teraz!

Historia ceny SIX (SIX) Analiza historii ceny SIX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SIX już teraz!

Prognoza ceny SIX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SIX? Nasza strona z prognozami cen SIX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SIX już teraz!

