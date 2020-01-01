Tokenomika MyShell Token (SHELL) Odkryj kluczowe informacje o MyShell Token (SHELL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MyShell Token (SHELL) MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership. MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership. Oficjalna strona internetowa: https://myshell.ai/ Biała księga: https://docs.myshell.ai Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf2c88757f8d03634671208935974B60a2a28Bdb3

Tokenomika i analiza cenowa MyShell Token (SHELL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MyShell Token (SHELL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 38.95M $ 38.95M $ 38.95M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 303.83M $ 303.83M $ 303.83M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 128.20M $ 128.20M $ 128.20M Historyczne maksimum: $ 0.88 $ 0.88 $ 0.88 Historyczne minimum: $ 0.1060460064020276 $ 0.1060460064020276 $ 0.1060460064020276 Aktualna cena: $ 0.1282 $ 0.1282 $ 0.1282 Dowiedz się więcej o cenie MyShell Token (SHELL)

Tokenomika MyShell Token (SHELL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MyShell Token (SHELL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHELL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHELL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHELL tokenomikę, poznaj cenę tokena SHELLna żywo!

Historia ceny MyShell Token (SHELL) Analiza historii ceny SHELL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SHELL już teraz!

Prognoza ceny SHELL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHELL? Nasza strona z prognozami cen SHELL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHELL już teraz!

