Tokenomika Shark Cat (SHARKCAT) Odkryj kluczowe informacje o Shark Cat (SHARKCAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Shark Cat (SHARKCAT) A memecoin about a cat with a shark hat. A memecoin about a cat with a shark hat. Oficjalna strona internetowa: https://www.sharkcatsolana.org/ Block Explorer: https://solscan.io/token/6D7NaB2xsLd7cauWu1wKk6KBsJohJmP2qZH9GEfVi5Ui Kup SHARKCAT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Shark Cat (SHARKCAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shark Cat (SHARKCAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M Całkowita podaż: $ 989.90M $ 989.90M $ 989.90M Podaż w obiegu: $ 989.90M $ 989.90M $ 989.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M Historyczne maksimum: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Historyczne minimum: $ 0.001137772222603809 $ 0.001137772222603809 $ 0.001137772222603809 Aktualna cena: $ 0.002625 $ 0.002625 $ 0.002625 Dowiedz się więcej o cenie Shark Cat (SHARKCAT)

Tokenomika Shark Cat (SHARKCAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Shark Cat (SHARKCAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHARKCAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHARKCAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHARKCAT tokenomikę, poznaj cenę tokena SHARKCATna żywo!

Jak kupić SHARKCAT Chcesz dodać Shark Cat (SHARKCAT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SHARKCAT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SHARKCAT na MEXC już teraz!

Historia ceny Shark Cat (SHARKCAT) Analiza historii ceny SHARKCAT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SHARKCAT już teraz!

Prognoza ceny SHARKCAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHARKCAT? Nasza strona z prognozami cen SHARKCAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHARKCAT już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!