GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena SHARDS to 0.002172 USD. Śledź aktualizacje cen SHARD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SHARD łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena SHARDS to 0.002172 USD. Śledź aktualizacje cen SHARD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SHARD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SHARD

Informacje o cenie SHARD

Czym jest SHARD

Biała księga SHARD

Oficjalna strona internetowa SHARD

Tokenomika SHARD

Prognoza cen SHARD

Historia SHARD

Przewodnik zakupowy SHARD

Przelicznik SHARD-fiat

SHARD na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo SHARDS

Cena SHARDS(SHARD)

Aktualna cena 1 SHARD do USD:

$0.002172
$0.002172$0.002172
-5.64%1D
USD
SHARDS (SHARD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:29:54 (UTC+8)

Informacje o cenie SHARDS (SHARD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.002005
$ 0.002005$ 0.002005
Minimum 24h
$ 0.002601
$ 0.002601$ 0.002601
Maksimum 24h

$ 0.002005
$ 0.002005$ 0.002005

$ 0.002601
$ 0.002601$ 0.002601

--
----

--
----

-0.65%

-5.64%

-35.84%

-35.84%

Aktualna cena SHARDS (SHARD) wynosi $ 0.002172. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SHARD wahał się między $ 0.002005 a $ 0.002601, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SHARD w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SHARD zmieniły się o -0.65% w ciągu ostatniej godziny, o -5.64% w ciągu 24 godzin i o -35.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SHARDS (SHARD)

--
----

$ 60.25K
$ 60.25K$ 60.25K

$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa SHARDS wynosi --, przy $ 60.25K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SHARD w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.17M.

Historia ceny SHARDS (SHARD) – USD

Śledź zmiany ceny SHARDS dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00012982-5.64%
30 Dni$ -0.004049-65.09%
60 dni$ -0.003626-62.54%
90 dni$ -0.003828-63.80%
Dzisiejsza zmiana ceny SHARDS

DziśSHARD odnotował zmianę $ -0.00012982 (-5.64%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny SHARDS

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.004049 (-65.09%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny SHARDS

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę SHARD o $ -0.003626(-62.54%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny SHARDS

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.003828 (-63.80%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe SHARDS (SHARD)?

Sprawdź teraz stronę historii cen SHARDS.

Co to jest SHARDS (SHARD)

SHARDS is the native utility token of Shards Protocol. It powers the infrastructure for verifiable identity, reputation-based rewards, and user-aligned governance across Web3. More than just a medium of exchange, SHARDS is the fuel behind a new recognition-based economy—where your contribution, not your captured attention, determines your access and upside.

SHARDS jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w SHARDS. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu SHARD, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące SHARDS na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno SHARDS będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny SHARDS (w USD)

Jaka będzie wartość SHARDS (SHARD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SHARDS (SHARD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SHARDS.

Sprawdź teraz prognozę ceny SHARDS!

Tokenomika SHARDS (SHARD)

Zrozumienie tokenomiki SHARDS (SHARD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SHARDjuż teraz!

Jak kupić SHARDS (SHARD)

Szukasz jak kupić SHARDS? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić SHARDS na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

SHARD na lokalne waluty

1 SHARDS(SHARD) do VND
57.15618
1 SHARDS(SHARD) do AUD
A$0.00332316
1 SHARDS(SHARD) do GBP
0.00165072
1 SHARDS(SHARD) do EUR
0.00186792
1 SHARDS(SHARD) do USD
$0.002172
1 SHARDS(SHARD) do MYR
RM0.00907896
1 SHARDS(SHARD) do TRY
0.0914412
1 SHARDS(SHARD) do JPY
¥0.332316
1 SHARDS(SHARD) do ARS
ARS$3.15237564
1 SHARDS(SHARD) do RUB
0.17667048
1 SHARDS(SHARD) do INR
0.19248264
1 SHARDS(SHARD) do IDR
Rp36.19998552
1 SHARDS(SHARD) do PHP
0.12777876
1 SHARDS(SHARD) do EGP
￡E.0.10297452
1 SHARDS(SHARD) do BRL
R$0.01164192
1 SHARDS(SHARD) do CAD
C$0.00306252
1 SHARDS(SHARD) do BDT
0.26467992
1 SHARDS(SHARD) do NGN
3.134196
1 SHARDS(SHARD) do COP
$8.3538378
1 SHARDS(SHARD) do ZAR
R.0.03777108
1 SHARDS(SHARD) do UAH
0.09135432
1 SHARDS(SHARD) do TZS
T.Sh.5.336604
1 SHARDS(SHARD) do VES
Bs0.484356
1 SHARDS(SHARD) do CLP
$2.050368
1 SHARDS(SHARD) do PKR
Rs0.61389408
1 SHARDS(SHARD) do KZT
1.14075612
1 SHARDS(SHARD) do THB
฿0.07050312
1 SHARDS(SHARD) do TWD
NT$0.06717996
1 SHARDS(SHARD) do AED
د.إ0.00797124
1 SHARDS(SHARD) do CHF
Fr0.0017376
1 SHARDS(SHARD) do HKD
HK$0.01687644
1 SHARDS(SHARD) do AMD
֏0.8308986
1 SHARDS(SHARD) do MAD
.د.م0.02022132
1 SHARDS(SHARD) do MXN
$0.0403992
1 SHARDS(SHARD) do SAR
ريال0.008145
1 SHARDS(SHARD) do ETB
Br0.33301104
1 SHARDS(SHARD) do KES
KSh0.28070928
1 SHARDS(SHARD) do JOD
د.أ0.001539948
1 SHARDS(SHARD) do PLN
0.00801468
1 SHARDS(SHARD) do RON
лв0.00960024
1 SHARDS(SHARD) do SEK
kr0.0207426
1 SHARDS(SHARD) do BGN
лв0.0036924
1 SHARDS(SHARD) do HUF
Ft0.73007436
1 SHARDS(SHARD) do CZK
0.04600296
1 SHARDS(SHARD) do KWD
د.ك0.000666804
1 SHARDS(SHARD) do ILS
0.007059
1 SHARDS(SHARD) do BOB
Bs0.0149868
1 SHARDS(SHARD) do AZN
0.0036924
1 SHARDS(SHARD) do TJS
SM0.020091
1 SHARDS(SHARD) do GEL
0.00588612
1 SHARDS(SHARD) do AOA
Kz1.989009
1 SHARDS(SHARD) do BHD
.د.ب0.000816672
1 SHARDS(SHARD) do BMD
$0.002172
1 SHARDS(SHARD) do DKK
kr0.01407456
1 SHARDS(SHARD) do HNL
L0.05725392
1 SHARDS(SHARD) do MUR
0.09995544
1 SHARDS(SHARD) do NAD
$0.0377928
1 SHARDS(SHARD) do NOK
kr0.0221544
1 SHARDS(SHARD) do NZD
$0.00382272
1 SHARDS(SHARD) do PAB
B/.0.002172
1 SHARDS(SHARD) do PGK
K0.009231
1 SHARDS(SHARD) do QAR
ر.ق0.00790608
1 SHARDS(SHARD) do RSD
дин.0.22123992
1 SHARDS(SHARD) do UZS
soʻm25.85713872
1 SHARDS(SHARD) do ALL
L0.18253488
1 SHARDS(SHARD) do ANG
ƒ0.00388788
1 SHARDS(SHARD) do AWG
ƒ0.0039096
1 SHARDS(SHARD) do BBD
$0.004344
1 SHARDS(SHARD) do BAM
KM0.0036924
1 SHARDS(SHARD) do BIF
Fr6.405228
1 SHARDS(SHARD) do BND
$0.0028236
1 SHARDS(SHARD) do BSD
$0.002172
1 SHARDS(SHARD) do JMD
$0.3495834
1 SHARDS(SHARD) do KHR
8.72288232
1 SHARDS(SHARD) do KMF
Fr0.925272
1 SHARDS(SHARD) do LAK
47.21739036
1 SHARDS(SHARD) do LKR
රු0.66156948
1 SHARDS(SHARD) do MDL
L0.0370326
1 SHARDS(SHARD) do MGA
Ar9.783774
1 SHARDS(SHARD) do MOP
P0.017376
1 SHARDS(SHARD) do MVR
0.0334488
1 SHARDS(SHARD) do MWK
MK3.77083092
1 SHARDS(SHARD) do MZN
MT0.1388994
1 SHARDS(SHARD) do NPR
रु0.30829368
1 SHARDS(SHARD) do PYG
15.403824
1 SHARDS(SHARD) do RWF
Fr3.155916
1 SHARDS(SHARD) do SBD
$0.01785384
1 SHARDS(SHARD) do SCR
0.02977812
1 SHARDS(SHARD) do SRD
$0.0837306
1 SHARDS(SHARD) do SVC
$0.01898328
1 SHARDS(SHARD) do SZL
L0.03792312
1 SHARDS(SHARD) do TMT
m0.007602
1 SHARDS(SHARD) do TND
د.ت0.006435636
1 SHARDS(SHARD) do TTD
$0.01470444
1 SHARDS(SHARD) do UGX
Sh7.593312
1 SHARDS(SHARD) do XAF
Fr1.23804
1 SHARDS(SHARD) do XCD
$0.0058644
1 SHARDS(SHARD) do XOF
Fr1.23804
1 SHARDS(SHARD) do XPF
Fr0.223716
1 SHARDS(SHARD) do BWP
P0.02930028
1 SHARDS(SHARD) do BZD
$0.00436572
1 SHARDS(SHARD) do CVE
$0.20875092
1 SHARDS(SHARD) do DJF
Fr0.384444
1 SHARDS(SHARD) do DOP
$0.13939896
1 SHARDS(SHARD) do DZD
د.ج0.28394556
1 SHARDS(SHARD) do FJD
$0.00495216
1 SHARDS(SHARD) do GNF
Fr18.88554
1 SHARDS(SHARD) do GTQ
Q0.01663752
1 SHARDS(SHARD) do GYD
$0.45429552
1 SHARDS(SHARD) do ISK
kr0.275844

Zasoby SHARDS

Aby lepiej zrozumieć SHARDS, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa SHARDS
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące SHARDS

Jaka jest dziś wartość SHARDS (SHARD)?
Aktualna cena SHARD w USD wynosi 0.002172USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SHARD do USD?
Aktualna cena SHARD w USD wynosi $ 0.002172. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SHARDS?
Kapitalizacja rynkowa dla SHARD wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SHARD w obiegu?
W obiegu SHARD znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SHARD?
SHARD osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SHARD?
SHARD zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu SHARD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SHARD wynosi $ 60.25K USD.
Czy w tym roku SHARD pójdzie wyżej?
SHARD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SHARD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:29:54 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe SHARDS (SHARD)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator SHARD do USD

Kwota

SHARD
SHARD
USD
USD

1 SHARD = 0.002172 USD

Handluj SHARD

SHARD/USDT
$0.002172
$0.002172$0.002172
-5.64%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,931.18
$102,931.18$102,931.18

-0.76%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,397.65
$3,397.65$3,397.65

-0.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.73
$160.73$160.73

+0.13%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.96
$1,477.96$1,477.96

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,931.18
$102,931.18$102,931.18

-0.76%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,397.65
$3,397.65$3,397.65

-0.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.73
$160.73$160.73

+0.13%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3336
$2.3336$2.3336

+2.51%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0755
$1.0755$1.0755

-0.89%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03588
$0.03588$0.03588

+43.52%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00431
$0.00431$0.00431

-42.53%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000009838
$0.000009838$0.000009838

+421.08%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000645
$0.0000000645$0.0000000645

+327.15%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2012
$0.2012$0.2012

+302.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4724
$1.4724$1.4724

+81.50%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01890
$0.01890$0.01890

+51.20%